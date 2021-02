Nghệ sĩ hài Phương Bình: 'Ở nhà trọ, nhớ con tủi thân rớt nước mắt'

Nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ vì đặc thù nghề nghiệp, anh thường xuyên phải lên TP.HCM làm việc, còn bà xã làm việc ở tỉnh. Sau khi vợ sinh con, nam diễn viên phải đi diễn nên không có nhiều thời gian gần gũi với con. Anh tâm sự cả hai vợ chồng ở cách nhau 220 km và đến bây giờ vẫn vậy. Phương Bình kể lúc trước khi các con còn nhỏ, gia đình không có điều kiện và cũng không có phương tiện để liên lạc. Mỗi lần muốn hỏi thăm nhau, anh và bà xã phải gửi thư.

"Mỗi lần muốn hỏi thăm vợ con mình như thế nào phải 2 tuần sau mới biết. Mình viết thư gửi về, vợ đọc xong mới viết thư hồi âm lên. Mỗi lần muốn về thăm vợ con chỉ có khi không có show rảnh thì về. Mà lúc đó, thời gian không có show với rảnh thì nhiều lắm. Thời đó đi diễn ít lắm, chủ yếu đi diễn sân khấu chứ không được quay chương trình như bây giờ đâu. Mỗi lần được đài truyền hình mời vô quay là hãnh diện lớn lắm. Dù thời gian rảnh nhiều nhưng có những lúc không có tiền để mua vé xe đò để về thăm vợ, bắt buộc phải ở đây. Mình phải dành dụm, có tiền thì chạy về thăm. Lúc mà con sinh ra rồi, mình nhớ lắm, cứ rảnh là muốn về thăm nó nhưng không có tiền. Mỗi lần ở nhà trọ, lúc nhớ con nằm tủi thân cũng rớt nước mắt, nhưng do hoàn cảnh thì mình phải chịu", anh nghẹn ngào.

Mỗi lần về thăm con, nam diễn viên cho biết vì lâu ngày không gặp nên các con không nhớ, lúc bế không cho. Phương Bình kể anh phải kiên nhẫn ở nhà vài ngày để con quen hơi, mua sữa, mua bánh để "dụ". Nhưng đến khi con quen hơi, cho bế thì anh lại đi. Anh tâm sự bản thân cảm thấy hối tiếc khi không thể gần con, theo dõi hành trình con khôn lớn.

Phương Bình ngậm ngùi: "Do hoàn cảnh thôi chứ không có ông bố nào muốn sống xa vợ, xa con vậy đâu. Do hoàn cảnh mưu sinh, niềm đam mê nghề nữa, từ cái đó ảnh hưởng đến cuộc sống. Do tôi đam mê cái nghề này quá nên tôi chấp nhận chuyện đó. Mọi chuyện về chăm sóc con cái thì bà xã lo nhiều hơn tôi. Thật ra vợ chồng cưới nhau được 28 năm rồi, nhưng gom lại lúc hai vợ chồng nằm bên nhau ngủ chắc chừng gần 3 năm thôi. Nhiều khi 1 tháng, 2 tháng tôi mới về một lần, có lúc nhận phim 3, 4 tháng mới quay xong. Lúc về được chừng 2, 3 ngày lại đi tiếp. Cách đây chừng vài năm, thời thịnh của sân khấu hài thì một năm chỉ về chừng 2, 3 lần".