Ngô Cẩn Ngôn muốn thoát khỏi cái bóng của Ngụy Anh Lạc

Gần 2 năm sau khi Diên Hi công lược ra mắt, Ngô Cẩn Ngôn mới có dịp nói về vai diễn Ngụy Anh Lạc từng giúp cô trở nên nổi tiếng. Người đẹp viết: “Mọi người hay nghĩ gì khi nhắc đến tên Ngô Cẩn Ngôn? Tôi tin rằng các bạn vẫn nghĩ tới Ngụy Anh Lạc mỗi khi nói về Ngô Cẩn Ngôn. Thật sự tôi cảm thấy may mắn khi gặp được thầy Vu Chính (nhà sản xuất Diên Hi công lược), được tham gia Diên Hi công lược và hóa thân thành Ngụy Anh Lạc”.