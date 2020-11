Ngô Thanh Vân: Tôi ngừng làm 'đả nữ' vì đã có tuổi, sợ bị chấn thương

Đồng Ánh Quỳnh giống tôi 80-90%

* Chào Ngô Thanh Vân, chị có cảm thấy nuối tiếc không khi tuyên bố nhường lại danh hiệu “đả nữ” của điện ảnh Việt cho người mẫu Đồng Ánh Quỳnh, người sẽ đảm nhận vai chính trong Thanh Sói?

Diễn viên, nhà sản xuất phim Ngô Thanh Vân: Ngược lại là khác, tôi rất phấn khích và vui khi chọn được Ngược lại là khác, tôi rất phấn khích và vui khi chọn được Đồng Ánh Quỳnh , một người có 80-90% giống với Ngô Thanh Vân ở những ngày đầu tiên trong Dòng máu anh hùng. Cô ấy có một nguồn năng lực rất dữ dội, đam mê và khao khát rất lớn. Tôi thấy được điều đó và cảm thấy hài lòng cũng như có sự tự tin vào Đồng Ánh Quỳnh cho vai "đả nữ" này. Bên cạnh đó, lần này tôi đứng ở vai trò đạo diễn, tôi luôn nghĩ làm thế nào để kể một câu chuyện tốt hơn, vẽ ra một bức hình liền lạc hơn và ấn tượng hơn cho khán giả. Đến thời điểm này, tôi rất hào hứng khi chuẩn bị cho ra mắt dự án với những gì ê-kíp đã chuẩn bị sau một năm trời. Bây giờ chỉ cần chung tay lại để nấu cái “nồi lẩu” này thôi (cười).

* Tại sao Ngô Thanh Vân không giao vai chính cho diễn viên Thanh Hoa, người rất thành công trong vai Thanh Sói trong phim Hai Phượng mà phải tìm kiếm một gương mặt khác ?

- Vì câu chuyện nói về Thanh Sói thời trẻ nên tôi không thể dùng Thanh Hoa để kể lại câu chuyện đó được. Chúng tôi phải đi thật xa về quá khứ để vẽ nên một câu chuyện khác, chỉ ra lí do nào đưa đẩy cô ấy đến một nhân vật mà khán giả đã thấy trong Hai Phượng.

Ngô Thanh Vân tự hào khi tìm ra được người kế nhiệm. Cô đánh giá Đồng Ánh Quỳnh sở hữu tinh thần và sự nỗ lực giống mình khi ở những ngày đầu chạm ngõ điện ảnh Ảnh: NSCC

* Đồng Ánh Quỳnh không phải gương mặt quá nổi bật trong làng giải trí Việt , chị nghĩ cô ấy có đủ sức bảo chứng phòng vé, khiến người xem phải ra rạp?

- Tôi nghĩ điều bảo chứng cho bộ phim không phải là tên tuổi của những diễn viên tham gia mà là thương hiệu của Studio 68 vì sự nỗ lực của chúng tôi trong suốt 10 năm qua. Đồng thời, những sản phẩm được sản xuất bởi Studio 68 cũng khiến khán giả có thể yên tâm về mặt chất lượng khi ra rạp mua vé.

* Ngoài nữ chính, bộ phim còn có sự xuất hiện của các ngôi sao như: Tóc Tiên , Song Luân... điều này có gây khó khăn cho chị trong lúc làm việc không khi phải dung hòa cái tôi với các nghệ sĩ trẻ?

- May mắn là đến thời gian hiện tại không có một “diva” nào trong dự án này, các bạn rất đồng lòng (cười). Có thể các bạn đã gặp áp lực quá lớn khi phải làm với Ngô Thanh Vân vì sự đòi hỏi về tính chuyên nghiệp cũng như sự nỗ lực để hoàn tất vai diễn của mình. Tôi quan niệm khi làm việc là mỗi người một việc, để hoàn thành tốt thì mỗi người phải ý thức nên làm tốt việc của mình trước đã. Chính vì áp lực đó mà cho đến thời điểm này, các bạn rất dung hòa với nhau, họ luôn giúp đỡ lẫn nhau để cùng đi chung một hành trình và tạo nên một thành công chung.

"Đả nữ" số 1 Việt Nam luôn tìm kiếm cơ hội làm việc với những chuyên gia nước ngoài để phục vụ cho việc sản xuất phim Việt Ảnh: NSCC

Tôi cũng đã có tuổi

* Phim hành động Việt Nam có vẻ không được lòng người hâm mộ về cả khâu đánh đấm và kĩ xảo. Nhưng những tác phẩm có Ngô Thanh Vân đang dần thay đổi điều đó khi cộng tác cùng nhiều chuyên gia quốc tế. Chị đã làm thế nào để họ đồng ý hợp tác?

- Thật ra, điều may mắn là tôi được tham gia vào những dự án của Hollywood, nên có cơ hội kết nối với những chuyên gia nước ngoài. Tôi tận dụng điều này để gắn kết và thuyết phục họ đầu tư vào phim Việt. Như tôi nói, mình phải đứng trên vai người khổng lồ thì mới làm được điều này, chứ còn lần mò đường thì làm sao đi tới được.

* Theo chuyên gia kĩ xảo Thierry Nguyễn, chi phí đầu tư về kĩ xảo để nâng tầm chất lượng vẫn là điều khiến các nhà sản xuất trong nước e ngại. Với phim hành động được cho là “bom tấn” như Thanh Sói, phía Ngô Thanh Vân đầu tư thế nào về lĩnh vực này?

- Trong Thanh Sói, mức độ đầu tư về kĩ xảo của phim này lên đến 40-50% so với những bối cảnh chính. Vì chúng tôi muốn tái dựng lại hiện trường, tất cả mọi thứ một cách retro nhất (hoài cổ) và những cảnh hành động cũng cần kĩ xảo.

* Làm phim giang hồ, kể về những con người gai góc, chị có sợ bị khán giả phản đối rằng hình tượng Thanh Sói có thể định hướng sai cho giới trẻ

- Trong mỗi chúng ta đều tồn tại hai con người, hai cá tính, một người tốt và một người xấu. Hành trình phản diện nhưng nhân vật chưa chắc có xuất phát điểm là phản diện. Có nghĩa là họ không xuất phát từ người xấu, nhưng vì cuộc sống, định mệnh đẩy đưa mà thành nhân vật như vậy. Khó khăn nhất của chúng tôi bây giờ là làm sao để khán giả hiểu được và thông cảm được lí do Thanh Sói trở thành Thanh Sói. Tôi cảm thấy rất hào hứng trước thử thách, tôi là một người luôn đẩy mình đến những vùng không an toàn. Còn nếu điều gì quá an toàn thì tôi không làm. Tôi là dạng người rất thích thử thách.

Đồng Ánh Quỳnh và Tóc Tiên chịu áp lực rất lớn từ Ngô Thanh Vân Ảnh: NSCC

* Các phim Ngô Thanh Vân sản xuất liên tiếp được ra mắt công chúng, không tránh việc khán giả sẽ đặt dấu hỏi về chất lượng liệu có đảm bảo. Chị nghĩ gì về ý kiến này?

- Thật ra, hiện tại tôi chọn thời điểm này để công bố thôi chứ nó có cả quá trình chuẩn bị ở phía sau. Quá trình chuẩn bị của chúng tôi được lên kế hoạch tỉ mỉ trong nhiều năm qua. Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc bấm máy rồi. Chọn thời điểm công bố dự án hiện tại vì sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 . Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không muốn quá hấp tấp để công bố các dự án. Thời điểm này, Studio 68 may mắn khi tìm được những nhà đầu tư tin tưởng vào tầm nhìn của chúng tôi. Trong 3 năm tiếp theo, chúng tôi chỉ tập trung vào 3 sản phẩm “bom tấn” như: Thanh Sói, Vinaman và một sản phẩm nữa sẽ được công bố cuối năm nay.

* Dòng phim hành động có nhiều cảnh đánh đấm, chị có lo lắng về khâu kiểm duyệt?

- Cục Điện ảnh năm nay đã có những bước tiến cũng như ủng hộ rất nhiều những sản phẩm của Studio 68, mở ra nhiều cơ hội cho đường hướng, bước đi của dòng phim bạo lực không bị hạn chế như ngày xưa. Đó là điều tôi cảm thấy rất an tâm. Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để nói về phần kiểm duyệt, vì mình không biết nó bạo lực cỡ nào đến khi ra sản phẩm. Tất cả mọi thứ đang rất suôn sẻ, tôi mong từ lúc bấm máy đến về sau, Thanh Sói sẽ tiếp tục suôn sẻ để ra mắt khán giả.

* Từ diễn viên chuyển sang đạo diễn và nhà sản xuất, chỉ có sợ mọi người cho rằng Ngô Thanh Vân không còn đủ sức để tham gia những bộ phim hành động nữa nên mới chuyển vai trò? - Thật ra sau Hai Phượng, tôi đã tuyên bố đó là bộ phim cuối cùng của “đả nữ” Ngô Thanh Vân rồi. Tôi sợ mình phải chịu những chấn thương ở thời điểm hiện tại bởi vì mình cũng đã có tuổi và nếu có bất kì một chấn thương nào đó thì tôi cũng không thể làm công việc mình yêu thích, đó là tạo ra những sản phẩm tiếp theo cho thị trường Việt Nam. Cho nên, điều lo lắng trên hết là tôi không muốn bị chấn thương, tôi muốn thật sự khỏe mạnh để tạo ra những sản phẩm ấn tượng. Như mọi người cũng thấy là một người ở đầu tàu, tôi cần hội tụ các yếu tố để cả nhóm có thể đồng lòng đi theo. Công việc của tôi khá quan trọng cho nên đến thời điểm hiện tại, tôi chỉ muốn có đủ sức khỏe để mình có thể gồng gánh tất cả Studio 68 sản xuất trong 3 năm tiếp theo.

* Cảm ơn Ngô Thanh Vân đã dành thời gian chia sẻ!