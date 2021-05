Ngọc Châu Mây Trắng: Nhiều người nói tôi 'cố đấm ăn xôi'

Làm ca sĩ, ai cũng có một thời

* Xin chào Ngọc Châu! Mây Trắng đã có chặng đường âm nhạc dài tận 21 năm. Khi nhìn lại, con số này có ý nghĩa ra sao với chị?

- Ca sĩ Ngọc Châu: Tuổi đời 21 năm thực sự là quá dài đối với một ca sĩ, và nhất là với một nhóm nhạc. Có thể nói là kì cựu. Tôi chỉ suy nghĩ rằng tổ nghiệp đã cho cái duyên quá lớn đối với nghề để mình có động lực duy trì nhóm đến tận ngày hôm nay.

* Chị có nuối tiếc về quãng thời gian xưa khi không thể níu chân các thành viên thời hoàng kim ở lại với nhóm lâu dài?

- Dù ở Việt Nam hay nước ngoài thì cũng khó có thể giữ tất cả các thành viên trong một nhóm nhạc đến cùng. Chuyện thay đổi thành viên trong một nhóm là điều rất bình thường, đó là điều mà chúng tôi đã xác định được ngay từ đầu. Tôi biết rằng chuyện người đi, người đến chắc chắn sẽ xảy ra nên chúng tôi đều có hợp đồng kéo dài 3 năm. Sau quãng thời gian đó, bất kì ai muốn tách ra solo hay chọn một con đường khác thì đều có thể thoải mái ra đi.

Ngọc Châu là thành viên Mây Trắng đời đầu duy nhất còn trụ lại nhóm ẢNH: NVCC

* Việc Mây Trắng tan rã có phải do sự ganh đua ngấm ngầm giữa các thành viên trong nhóm không?

- Ngày xưa các thành viên trong nhóm ngang bằng tuổi nhau, lại còn nhỏ nữa nên mới tồn tại những sự so đo, xích mích. Sự cạnh tranh trong nội bộ vừa là ưu vừa là khuyết điểm của Mây Trắng. Ganh tị nhau như vậy nhưng lại khiến nhóm phát triển, đi lên. Như chuyện ăn mặc, ngày xưa ai cũng thích phong cách thời trang của Mây Trắng vì nó thay đổi liên tục, lạ. Được vậy là nhờ suy nghĩ kiểu “Hôm nay tui thấy bà mặc đẹp, hát hay, ngày mai tui phải mặc đẹp và hát hay hơn bà” (cười). Rồi con gái mà, nhóm nào mà chả có chuyện. Mây Trắng thời đó nổi lắm nên biết bao nhiêu công ty dòm ngó, muốn mời người này người kia ra hát riêng, tất nhiên có bạn sẽ lung lay thôi. Nhưng đó là sự lựa chọn của riêng họ.

* Khi mọi người lần lượt ra đi, vì sao bản thân chị không chọn cho mình con đường hát solo?

- Đối với tôi, một khi đã ra solo thì mình phải rất xuất sắc và nổi bật. Ngày xưa tôi còn không dám chứ đừng nói bây giờ. Tuổi mình đã lớn, các em nhỏ bây giờ thì quá tài năng. Tôi theo nhóm chỉ đơn thuần là do đam mê, yêu việc ca hát, ánh đèn sân khấu và khán giả. Chứ để nổi tiếng như ngày xưa thì nói thật là không bao giờ có chuyện đó, mình phải biết nhìn nhận thực tế.

Ngọc Châu nghĩ rằng nếu các thành viên thời kì hoàng kim của Mây Trắng tái hợp hoạt động thì cũng không đủ sức hút với thị trường âm nhạc "muôn hoa đua nở" hiện nay ẢNH: NVCC

Đội hình Mây Trắng thời kì hoàng kim với bốn gương mặt Yến Nhi, Yến Trang, Thu Ngọc, Ngọc Châu ẢNH: FBNV

* Nhưng có vất vả quá không khi mọi người lần lượt rời đi và chị phải cáng đáng làm lại từ đầu?

- Khi mình làm điều gì đó vì đam mê thì nó không bao giờ vất vả cả. Chứ tiền nhiều mà không có đam mê thì cũng chán nản lắm. Đúng là mỗi lần thiết lập lại nhóm thì cũng vất vả thật, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Trời cũng thương, tổ cũng đãi nên tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình làm được. Thời lập lại Mây Trắng những năm 2013 thì chính bản thân tôi cũng bị thiếu hụt kinh tế nhiều vì lúc đó vừa sinh con. Bản thân cũng tự ti vì ngoại hình thay đổi, thấy mình xấu. Từng nghĩ đến chuyện thôi hay đi làm văn phòng nhưng nghĩ mãi lại chẳng được. Chỉ có việc đi hát mới thúc đẩy bản thân mình trở nên đẹp hơn, tự tin hơn nên tôi quyết tâm phải làm cho bằng được.

Mọi thứ cứ cuốn đi như thế, giờ nhìn lại tôi cũng không tin mình giữ Mây Trắng được tới tận bây giờ. Ngày xưa trong nhóm, tôi vốn rụt rè và nhát lắm, chẳng bao giờ nghĩ mình lại là người giữ nhóm tới tận hôm nay đâu. Nhưng tôi thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày trên cuộc hành trình này. Cũng may mắn là mỗi lần làm lại từ đầu thì vẫn có người thương mình, họ vẫn gọi show. Dù chẳng thể nổi nữa nhưng vẫn được biểu diễn, vậy là được rồi.

* Ngọc Châu có chạnh lòng khi mọi người nói chị níu kéo hào quang đã tắt?

- Thực ra trong giới showbiz này thì cái gì người ta cũng nói được, nhưng mình cứ làm theo điều mình nghĩ là đúng đắn thôi. Xác định lại một lần nữa rằng Ngọc Châu duy trì Mây Trắng không phải để mưu cầu sự nổi tiếng. Ngay cả bây giờ nếu tái hợp 4 thành viên của thời kì hoàng kim thì cũng không thể nổi đâu chứ đừng nói chi là nhóm mới. Làm ca sĩ ai cũng có một thời. Thời hoàng kim ấy đã qua rồi thì hãy để cho nó là một kí ức đẹp thôi. Thật ra mô hình nhóm nhạc ở Việt Nam bây giờ cũng đã hết thịnh hành rồi.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Ngọc Châu đơn thân nuôi dạy con trai đã 7 năm. Cô còn tiết lộ con trai rất mê nghe nhạc Mây Trắng ẢNH: NVCC

* Đâu là lúc Ngọc Châu nhìn nhận rằng Mây Trắng không thể nào có lại được sự nổi tiếng như xưa?

- Nói thật, từ lúc bắt đầu cho đến cả thời kì hoàng kim, không hiểu sao tôi lúc nào cũng trong trạng thái cảm thấy bình thường. Ngày xưa Mây Trắng chẳng biết mình nổi luôn, chỉ biết đi hát thôi. Vì hoạt động âm nhạc từ khi còn rất nhỏ, hơn 3 tuổi tôi đã tham gia ca hát ở nhà thiếu nhi rồi. Thời đó đi ra ngoài đường mọi người đã theo xin chữ kí rồi. Tới bây giờ khi cái thời hào nhoáng đã qua đi rồi thì lâu lâu vẫn giật mình: “Ngày xưa bọn mình nổi dữ vậy hả ta”. Nhiều khi gặp lại fan cứng của mình, nghe họ nói mới nhận ra độ “hot” của nhóm ngày trước.

Các thành viên cũ không còn hiềm khích gì nhau

* Hiện tại khi danh tiếng, độ “hot” của Mây Trắng đã không còn như xưa thì việc đi hát thôi có đảm bảo khả năng kinh tế cho các thành viên không?

- Mình cảm thấy nó ổn là ổn. Ví dụ như mình cứ có nhu cầu cao hơn nữa mãi thì tất nhiên là không ổn. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Các bạn Mây Trắng khác còn ở lại với tôi có nghĩa là họ vẫn cảm thấy ổn, thì mình tiếp tục cùng nhau. Đi hát thì thật ra cũng không thể hát mãi, đi hát cũng chẳng thể giàu, nhất là hát nhóm. Nhiều bạn bè cũng bảo đi kinh doanh thêm vì mai mốt 50, 60 rồi thì làm sao mà hát nổi nữa. Nhưng giờ đang dịch nên tôi chưa tính tới, tương lai xa thì chắc cũng phải suy nghĩ đến đấy.

* Tiêu chí của chị mỗi lần chiêu mộ thành viên mới là gì?

- Phải đúng với gu Mây Trắng từ trước đến nay, nhẹ nhàng nhưng vẫn năng động, sôi nổi. Các bạn ngầu, cá tính quá thì cũng khó. Nhưng khó nhất vẫn là chọn người có tính tình phù hợp. Để hợp cạ, sống chung với nhau mấy năm thì nó cũng là một vấn đề. Nhưng nói chung là cái duyên cả.

Ngọc Châu cho biết Mây Trắng đi theo hướng biểu diễn sự kiện nên ít ra bài hát mới cũng như MV ẢNH: FBNV

* Ngọc Châu có đắn đo rằng nếu giữ mãi phong cách của Mây Trắng xưa nay thì nhóm sẽ bị lỗi thời so với xu hướng âm nhạc hiện đại?

- Phong cách của Mây Trắng đã làm thành thương hiệu, mình phát huy thêm chứ không muốn đi theo chiều hướng khác. Giữ nguyên bản sắc nhưng bản thân chúng tôi cũng phải cập nhật các xu hướng âm nhạc bây giờ. Như ngày xưa thì Mây Trắng cứ việc nhẹ nhàng, đóng vai các cô gái thiên thần nhưng bây giờ thì phải cá tính hơn một chút, vũ đạo nhiều hơn, ví dụ thế.

* Cơ duyên nào đưa chị đến với Ngọc Trâm và An Nhiên để thành lập Mây Trắng phiên bản 2019?

- Thời còn Mimi, Ngọc Trâm có diễn thế vài lần khi Mimi bận, sau này lập lại nhóm, tôi thấy hợp nên liên hệ rồi Trâm theo nhóm đến bây giờ. Nhiên thì tìm được do casting. Tôi tìm thấy Nhiên trong những ngày cuối cùng và thú thật cũng rất nản vì chẳng tìm được ai phù hợp. Dẫu vậy, thời gian đầu An Nhiên gia nhập cũng nhiều khó khăn lắm. Em còn non quá và tôi đã tính bỏ cuộc rồi. Bao nhiêu người góp ý với Châu thôi hay là bỏ bạn ấy ra nhưng tôi vẫn quý tính tình của Nhiên nên quyết định giữ em ấy lại. Trong suốt thời gian đó, bản thân An Nhiên cũng đã tự nỗ lực rất nhiều để không bị tụt lại phía sau.

Ngọc Châu khẳng định sau 3 năm hợp đồng, nếu các em có ý định muốn rời nhóm phát triển sự nghiệp riêng thì cô vẫn ủng hộ. ẢNH: FBNV

* Chị có thấy chạnh lòng khi hoạt động đã lâu nhưng các phiên bản Mây Trắng về sau này vẫn mờ nhạt, nhắc đến nhóm khán giả cũng chỉ nhớ mỗi tên chị?

- Bản thân mọi người cũng đã chấp nhận Mây Trắng không còn có khả năng tạo “hit” như ngày xưa rồi. Chơi lại cuộc chơi này, Mây Trắng xác định hoàn toàn vì đam mê. Và tất cả sản phẩm có ra cũng là dành tặng cho khán giả, những “fan” cứng đã đi theo mình lâu dài chứ không mong cầu nhiều hơn. Tôi hạnh phúc vì những người yêu thích Mây Trắng từ ngày xưa đến giờ vẫn đồng hành cùng mình.

Cuộc sống mà, mỗi người sẽ có những quan điểm khác nhau. Có những người khi tôi cố gắng làm lại nhóm thì họ nhận xét tôi là “cố đấm ăn xôi”, khuyên tôi là thôi lui luôn đi để giữ được trọn vẹn đẳng cấp của Mây Trắng trong lòng mọi người. Nhưng tôi lại suy nghĩ khác, tôi chẳng quan trọng điều đó. Các bạn hiện tại của Mây Trắng đều rất hiểu chuyện. Trâm và Nhiên đều hiểu được Mây Trắng đang ở vị trí nào. Còn nếu các em tham vọng nhiều hơn thì đã không ở lại với mình.

Một phân cảnh trong MV Sai từ khi bắt đầu Mây Trắng thực hiện để tri ân khán giả gần đây ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

* Đã lâu không thấy Mây Trắng ra bài mới. Vì sao lần này nhóm quyết định đầu tư làm hẳn MV Sai từ khi bắt đầu?

- Đây là sản phẩm hợp tác giữa Mây Trắng và Nachi Khang. Bạn ấy có sáng tác mới và nhóm thấy phù hợp nên đồng ý hợp tác, bạn ấy cũng gợi ý là làm MV drama cho phù hợp với thị hiếu của thị trường. Chúng tôi hát và quay MV cũng như một lời tri ân đến khán giả, chỉ thế thôi. Chứ không phải muốn quay trở lại cạnh tranh hay hơn thua gì ai đâu. Bây giờ ca sĩ nổi tiếng, đầu tư toàn tiền tỉ cho MV còn chưa chắc “hot” nữa. Mình phải biết mình là ai và biết được cái tầm của mình nằm ở đâu, không nên sống trên trời.

Đối với Mây Trắng ở thời điểm hiện tại, được biểu diễn và sống với niềm đam mê âm nhạc đã là hạnh phúc ẢNH: FBNV

* Hiện tại, Ngọc Châu và các thành viên Mây Trắng cũ vẫn giữ liên lạc và gặp gỡ chứ?

- Bây giờ thì mọi thứ bình thường cả rồi, chỉ là các thành viên cũ mỗi người một việc thôi nên chưa có cơ hội. Ngày xưa thì toàn ba cái xích mích kiểu “trẻ trâu” ấy mà. Hiện tại chúng tôi thi thoảng vẫn gặp nhau đi chơi bình thường. Hứng lên cũng bàn bạc gặp nhau làm bộ ảnh hay họp fan các thứ nhưng nhiều khi mỗi người cũng bận bịu quá nên chưa có cơ hội.

Trong nhóm Mây Trắng, tôi thân thiết nhất với Thu Ngọc. Bốn thành viên thời kì hoàng kim là tôi, Ngọc, Trang, Nhi gặp nhau khá thường xuyên. Thỉnh thoảng cũng gặp Thủy, Thúy, Hải Băng, nói chung Châu thì ai cũng chơi hết (cười). Các bạn cũng không còn hiềm khích gì nhau, chỉ là ai hợp rơ nhau hơn thì tạo thành một nhóm nhỏ hơn, không đi chung thôi. Nhưng Ngọc Châu thì hay bị chọc vì “mâm” nào cũng có mặt mình.

Cảm ơn Ngọc Châu đã chia sẻ!