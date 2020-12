Ngọc Diễm, Ngọc Châu, Tường Linh giành chiến thắng đầu tiên trong 'Vietnam Why Not'

Hành trình mới của chương trình Vietnam Why Not - Đi Việt Nam đi tại Ninh Bình đã mang đến nhiều sự thú vị và bất ngờ cho khán giả. Hoa hậu Ngọc Diễm cùng với 2 thành viên còn lại trong đội Quai Thao đã có sự bứt phá ngoạn mục trong từng thử thách và rút ngắn được điểm số so với các đối thủ.