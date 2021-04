'Ngọc nữ' 9X kết hợp ăn ý với NSƯT Vũ Luân là ai?

Tống Nhân Tôn hoàng đế là vở cải lương tuồng cổ nổi tiếng từng được dàn dựng trên nhiều sân khấu lớn, nay được tác giả Nguyễn Quang Nhã viết mới hoàn toàn, NSƯT Vũ Luân đạo diễn với dàn diễn viên góp vai như NSƯT Vũ Luân, Khánh Tâm, NSƯT Tô Châu, NSƯT Phượng Loan, Võ Ngọc Quyền, Chí Bảo, Hiếu Cảnh, Chí Cường, Hồng Lan, Võ Trường Thịnh…

Vở diễn Tống Nhân tôn hoàng đế của nghệ sĩ Vũ Luân và Khánh Tâm được khán giả yêu thích Ảnh: NVCC

Trong vở diễn này, bên cạnh sự chuyên nghiệp và bản lĩnh của nghệ sĩ Vũ Luân, Khánh Tâm gây ấn tượng với giọng hát chất chứa tâm sự và nỗi đau của những uất nghẹn. Đây là vai diễn đã làm nên tên tuổi của nghệ sĩ Tài Linh, tuy nhiên, qua nét diễn tươi mới, Khánh Tâm khiến khán giả cảm thấy bất ngờ và thú vị. Khánh Tâm cho biết lúc đầu cô rất lo lắng và áp lực khi nhận vai diễn “nặng ký" này, nhưng nhờ sự hỗ trợ của NSƯT Vũ Luân trong từng động tác vũ đạo, câu thoại của nhân vật, Khánh Tâm đã hoàn thành vở diễn một cách xuất sắc. Bên cạnh đó, cô đào trẻ còn tâm sự cảm thấy xúc động khi được diễn cùng với một nghệ sĩ gạo cội và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả.

Vũ Luân cho biết anh có nhiều cảm xúc mới khi diễn cùng diễn viên trẻ Khánh Tâm Ảnh: NVCC

Nhận xét về Khánh Tâm, nghệ sĩ Vũ Luân cho biết: "Tôi thật sự bất ngờ với tài năng ca diễn cũng như sự cố gắng từng ngày của Khánh Tâm. Những phiên bản trước là Bàng Quý Phi chết ở dưới đất, nhưng lần này cảnh Bàng Quý Phi chết được dàn dựng trên không trung, kỹ xảo bay của Khánh Tâm rất điêu luyện. Có thể nói với vai diễn này, Khánh Tâm đã thành công và là một dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của mình".

Ngoài ra, nam nghệ sĩ cải lương còn chia sẻ về sự khác biệt khi diễn cùng NSƯT Tú Sương và Khánh Tâm. Ông bật mí: "Mỗi bạn diễn đều cho tôi những cảm xúc khác nhau. Với Tú Sương là bạn đồng môn, nhiều năm diễn xuất cùng nhau nên khi diễn chung tạo cảm giác rất an toàn. Còn với Khánh Tâm là cô đào trẻ, nhiều cảm xúc tươi mới hơn nên có nhiều sự đột phá hơn".

Dù tuổi và tuổi nghề còn trẻ nhưng Khánh Tâm liên tục chinh phục khán giả qua các vai diễn "nặng ký" Ảnh: NVCC

Khánh Tâm sinh năm 1998 trong gia đình không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, do có mẹ mê cải lương nên từ nhỏ Khánh Tâm đã rất đam mê bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Thần tượng của Khánh Tâm chính là nghệ sĩ Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Vũ Luân, Trinh Trinh… 10 tuổi, Khánh Tâm đã được mẹ cho đi học các lớp đờn ca tài tử và đi hát giao lưu để học hỏi kinh nghiệm ca diễn. Năm 18 tuổi, Khánh Tâm tham gia cuộc thi Đường đến danh ca vọng cổ, được chọn vào đội của nghệ sĩ Ngọc Huyền và vào Top 12.

Được biết, nghệ danh Khánh Tâm là do nghệ sĩ Bạch Long chọn cho cô. Còn danh hiệu “ngọc nữ” là do chính khán giả yêu mến cô qua vở Thần Nữ dâng ngũ linh kỳ đặt cho. Hiện tại, NSƯT Vũ Luân và Khánh Tâm đang trên sàn tập vở Đường Minh Hoàng và Dương Quí Phi của tác giả Nhị Kiều - Thế Châu. Khánh Tâm chia sẻ: “Được đứng chung sân khấu, diễn chánh cùng anh Vũ Luân là một may mắn lớn trong sự nghiệp của mình. Nhìn xuống những chiếc ghế được lấp đầy trong nhà hát là điều hạnh phúc của tất cả anh chị em nghệ sĩ. Bản thân Khánh Tâm cũng rơi nước mắt vì xúc động trước tình cảm quá lớn của khán giả. Tôi tin rằng, đây là tín hiệu tốt để ê-kíp tiếp tục thực hiện những vở cải lương khác”.