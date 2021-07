'Ngọc nữ bolero' Lily Chen đáp trả bất ngờ về chuyện 'có đại gia chống lưng'

Để có cuộc sống tạm gọi là đủ đầy như hiện tại, Lily Chen từng trải qua khoảng thời gian khó khăn và nhiều biến cố. Cô sống chung với bà ngoại từ nhỏ bằng tiền ủng hộ từ nhiều tổ chức từ thiện khác nhau. Đồng thời, người đẹp cũng phải đi làm đủ công việc để có tiền sinh hoạt.

Chia sẻ về bà ngoại, Lily Chen bộc bạch: “Nếu nói tôi có đại gia chống lưng thì chính là ngoại. Ngoại là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần của tôi, giúp tôi có dũng khí can đảm và có trách nhiệm để sống tốt hơn, phụng dưỡng ngoại. Ngoại có 7 người con nhưng không may chỉ còn lại 4 người. Dù ngoài 70 tuổi nhưng may mắn ngoại vẫn khỏe mạnh và lúc nào cũng hết lòng chăm lo cho con cháu”.