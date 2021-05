'Người đàn ông mặc váy' Billy Porter tiết lộ nhiễm HIV 14 năm

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ The Hollywood Reporter đăng tải ngày 19.5, nam diễn viên Billy Porter tiết lộ anh đã chung sống với HIV suốt 14 năm qua. Thông tin này khiến đông đảo khán giả không khỏi bất ngờ bởi tài tử sinh năm 1969 luôn xuất hiện trước công chúng với thần thái rạng rỡ, thân hình cường tráng. Theo đó vào năm 2007, cuộc sống của Billy Porter bị xáo trộn hoàn toàn khi bác sĩ chẩn đoán anh mắc tiểu đường loại II, gặp khó khăn về kinh tế đến mức phải nộp đơn phá sản và tiếp đó là phát hiện ra mình dương tính với HIV.

"Nỗi xấu hổ và những cảm xúc tiêu cực tích tụ đã khiến tôi câm lặng trong suốt 14 năm. Đối với một người sinh ra và lớn lên trong gia đình sùng đạo như tôi, việc nhiễm HIV như sự trừng phạt của Chúa", Billy Porter nói. Anh giữ kín bí mật với mẹ và chị gái và chỉ tiết lộ thời gian gần đây. Nam diễn viên tâm sự: "Đó là sự xấu hổ của riêng tôi mà thôi, Những năm tháng đau thương khiến con người ta trở nên chai sạn. Nhưng sự thật sẽ giải phóng bạn khỏi đau khổ. Tôi cảm thấy trái tim mình được hồi phục, cảm giác nặng nề trong nhiều năm đã biến mất".

Không còn bi quan vì mang trong mình virus HIV, Billy Porter cho biết anh sẵn sàng đóng vai bà tiên đỡ đầu trong Cinderella của biên kịch Kay Cannon, chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt và xuất bản hồi ký. Bộ phim truyền hình Pose do anh đóng chính đang phát sóng mùa thứ 3 và Billy Porter còn đang đạo diễn dự án phim đầu tay của mình. "Tôi không còn lo sợ ai đó sẽ vạch trần căn bệnh của tôi, nỗi xấu hổ chỉ xảy ra lúc đầu. Là một người da đen, bạn phải trở nên hoàn hảo nếu không sẽ bị giết. Tôi chính là hình ảnh của một người dương tính với HIV. Tôi sẽ chết vì thứ khác trước khi chết vì HIV", sao phim Like a Boss tuyên bố.

Billy Porter sinh năm 1969, là diễn viên, ca sĩ, giảng viên thanh nhạc người Mỹ. Năm 2014, anh thắng giải Grammy cho Best Musical Theater Album với Kinky Boots. Vai diễn Pray Tell trong Pose đã giúp Billy Porter được đề cử cho giải Golden Globe Award cũng như nhận Giải thưởng Primetime Emmy 2019 cho Nam diễn viên chính xuất sắc trong một bộ phim truyền hình dài tập. Ngoài ra, Billy Porter còn có tên trong danh sách những người ảnh hưởng nhất năm 2020 do tạp chí Time bầu chọn.