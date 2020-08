'Người đàn ông quyến rũ nhất 2019' sắp đón con thứ ba

Vợ chồng John Legend Chrissy Teigen đang thành tâm điểm chú ý từ truyền thông cũng như dân mạng khi cùng xuất hiện trong MV mới nhất của nam ca sĩ cùng với tin tức mang thai con thứ ba. Theo nhiều nguồn tin tiết lộ với People, gia đình của Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2019 đang háo hức đón thêm nhóc tì mới.

Rạng sáng 14.8 (giờ Việt Nam) ông bố hai con ra mắt MV Wild và cùng vợ đóng chính trong sản phẩm lần này. Trong MV, chủ nhân hit All of me cùng bà xã hóa thân thành cặp đôi đắm chìm trong tình yêu nồng cháy, đầy đam mê rồi trải qua những cãi vã trước khi quay về bên nhau và xây dựng tổ ấm bên những đứa trẻ. Cuối video ca nhạc, John Legend âu yếm ôm vợ từ phía sau trong khi Chrissy Teigen dùng tay nâng niu chiếc bụng nhấp nhô của mình.

Chi tiết khiến fan John Legend "dậy sóng" khi xem MV mới của nam ca sĩ ẢNH: CẮT TỪ MV WILD

Chính chi tiết trên khiến nhiều người tin chắc rằng nữ người mẫu 8X đã có thai. Fan của sao nam 42 tuổi không khỏi phấn khích trước khoảnh khắc nói trên và đồng loạt gửi lời chúc mừng đến gia đình thần tượng. Theo People, John Legend thậm chí còn “like” một bài viết của người hâm mộ với nội dung liên quan đến tin vui của vợ chồng anh. Trong khi đó, trang Twitter chính thức của Vevo đã giới thiệu MV Wild đến các tín đồ yêu nhạc và “nhá hàng” rằng có một bất ngờ đẹp đẽ trong sản phẩm mới của ông bố 2 con.

John Legend sinh năm 1978, anh là ca nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc tài năng của Mỹ. Giọng ca đình đám nổi tiếng khắp thế giới đồng thời gặt hái được hàng loạt thành tích rực rỡ nhờ các album chất lượng: Get Lifted (2004), Once Again (2006), Evolver (2008), Love in the Future (2013), Darkness and Light (2016) và Bigger Love (2020). Suốt sự nghiệp âm nhạc, John Legend giành 11 giải Grammy đồng thời là nghệ sĩ da đen đầu tiên chiến thắng cả 4 giải thưởng danh giá: Grammy, Emmy, Oscar và Tony. Cuối năm 2019, anh được tạp chí People bình chọn là Người đàn ông quyến rũ nhất năm. Nam ca sĩ kết hôn với người mẫu Chrissy Teigen hồi tháng 9.2013 và có hai nhóc tì kháu khỉnh: con gái Luna (4 tuổi), con trai Miles (2 tuổi).

John Legend được People vinh danh là Người đàn ông quyến rũ nhất 2019. Khi nhận danh hiệu này, nam ca sĩ đình đám có phần áp lực, anh cho rằng mọi người sẽ bàn tán, trêu chọc xem liệu anh có xứng đáng với danh xưng này không ẢNH: PEOPLE