Người mẫu Phí Phương Anh nhận 'bão' dislike khi tung MV mới, khán giả kêu 'nghỉ hát'

Sau khi gây "bão" với ca khúc đầu tay mang tên Cắm sừng ai đừng cắm sừng em, người mẫu Phí Phương Anh tiếp tục gây xôn xao khi trình làng MV Cánh bướm dối gian hôm 7.2. Theo tiết lộ của quán quân The Face 2016, sản phẩm theo phong cách Disco, mang hơi hướng thanh xuân vườn trường, với tạo hình học sinh, sinh viên gần gũi.

Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 24 giờ ra mắt, ca khúc đã nhận về sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng với hơn 600.000 lượt xem cùng hàng chục ngàn bình luận. Đáng chú ý, MV của nữ người mẫu nhận hơn 28.000 lượt dislike, con số này hơn gấp đôi so với lượt yêu thích. Trong hơn 20 ngàn bình luận, hàng loạt người xem bày tỏ bất bình, cho rằng chân dài sinh năm 1997 có giọng hát kém, không đủ thực lực để làm ca sĩ.

MV của Phí Phương Anh nhận sự chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng Ảnh: Chụp màn hình

Một người dùng bày tỏ: “Trong khi các ca sĩ khác đang cố gắng để mang âm nhạc Việt Nam ra thế giới thì chị lại làm mất đi cái giá trị của âm nhạc Việt Nam, đừng ra MV nữa chị nhé”. Một khán giả chia sẻ: “Bài hát không mang bất kỳ ý nghĩa gì cả”. “Sao có thể sản xuất một thể loại âm nhạc như thế mày? Hôm Cắm sừng tôi xem bằng thái độ vị tha, thôi thì xem như con bé đam mê quá. Nhưng đến cái này thì...”, một người viết. Một bình luận dưới YouTube thể hiện quan điểm: “Chị không biết gì thì đừng nên làm nhạc, nghe mệt quá”…

Phí Phương Anh bị phản đối khi tung MV mới Ảnh: TL

Không chỉ thay phiên để lại nhận xét đóng góp, cư dân mạng còn chỉ trích gay gắt chân dài 24 tuổi. Nhiều người còn ghi lại mốc thời gian cụ thể trong MV và đối chiếu với một số ca khúc ngoại quốc, cho rằng ca khúc này có giai điệu tương tự. Một người dùng viết: “Thảm họa của thập cẩm K-pop, nghe mà thấy mất mặt thay”. “Thường những MV kiểu thập cẩm thế này, khó tồn tại lâu được. Hỏi sao nhạc V-pop mình cứ bị nước ngoài đánh giá, MV này cũng góp một phần nhỏ trong đó”, một người bình luận. Một chủ khoản nêu quan điểm: “Mashup (bản nhạc được tạo ra bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều bài hát được thu âm trước) How You Like That, Bboom Bbom, Roly Poly, Okey Dokey à?”…