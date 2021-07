‘Người Sắt’ Robert Downey Jr. đóng phim đề tài Việt Nam do Kim Lý sản xuất

Sau khi cởi bỏ bộ áo chiến đấu của Iron Man trong loạt "bom tấn" của Marvel rồi tập trung vào các dự án điện ảnh Robert Downey Jr. quay lại mảng truyền hình với vai diễn mới thuộc dự án “khủng” hợp tác giữa A24 và HBO. Đây là tác phẩm chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đoạt giải Pulitzer The Sympathizer (tạm dịch: Cảm tình viên) của nhà văn gốc Việt Nguyễn Thanh Việt . Series do “bậc thầy báo thù” Park Chan Wook ngồi ghế đạo diễn. Ngoài Robert Downey Jr., đoàn làm phim vẫn đang casting vai nam chính cũng như các vai phụ (chủ yếu là diễn viên người Việt ) trên khắp thế giới.

The Sympathizer cũng là dự án được Kim Lý ấp ủ suốt 4 năm kể từ sau dự án Vệ sĩ Sài Gòn. Chia sẻ thêm về dự án này, tài tử gốc Việt cho biết: “Tôi rất hạnh phúc và vinh dự được sản xuất series truyền hình chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời và quan trọng như The Sympathizer. Làm việc cùng với những người hàng đầu trong ngành như đạo diễn Park Chan Wook, người thầy của tôi - Niv Fichman, các công ty sản xuất hàng đầu như A24, Team Downey và HBO, sẽ là một trải nghiệm giúp tôi được học hỏi nhiều điều tuyệt vời. Ngoài ra, sự tham gia của Robert Downey Jr. với tư cách một thành viên quan trọng của dàn diễn viên cũng là một giấc mơ trở thành hiện thực đối với tất cả chúng tôi”.

Cái tên đáng chú ý trong dự án chuyển thể lần này phải kể đến Kim Lý trong vai trò giám đốc sản xuất. The Sympathizer đánh dấu trở lại của anh sau thời gian tập trung cho công việc kinh doanh riêng. Về lý do chọn dự án này để sản xuất, nam diễn viên phim Hương Ga cho biết: “Tôi rất hân hạnh được quen biết và trở thành bạn với Nguyễn Thanh Việt. Anh là một nhà văn xuất chúng và hơn thế nữa, là một con người rất tuyệt vời. Anh nói lên tiếng nói cho những người thấp cổ bé họng đồng thời đã truyền rất nhiều cảm hứng cho tôi và nhiều người khác. Vì vậy, tôi quyết định mua tác quyền sản xuất tác phẩm với sự pha trộn văn hóa Việt - Mỹ đầy thú vị này để chuyển thể thành một series truyền hình với mong muốn giới thiệu vẻ đẹp đa sắc màu của Việt Nam đến thế giới”.

The Sympathizer là bộ phim truyền hình dài tập dựa trên tiểu thuyết cùng tên từng thắng giải Pulitzer của nhà văn gốc Việt - Nguyễn Thanh Việt. Tác phẩm là một câu chuyện mạnh mẽ, ly kỳ và đầy trào phúng về tình yêu và tình bạn. The Sympathizer kể về cuộc đấu tranh của một điệp viên hai mang, với dòng máu lai Pháp - Việt trong những ngày cuối cùng của chiến tranh Việt Nam và cuộc sống của anh tại Mỹ hậu chiến. Năm 2016, tiểu thuyết đoạt giải Pulitzer cho hạng mục Tác phẩm hư cấu. The Sympathizer được báo giới quốc tế ca ngợi là một tác phẩm kinh điển mới của tiểu thuyết chiến tranh và được so sánh với các tác phẩm của Kafka, Orwell và le Carré.