Người Trung Quốc e ngại khi Netflix muốn làm phim 'Thủy Hử'

Mới đây Netflix đã khiến công chúng dậy sóng khi thông báo chuyển thể bộ tiểu thuyết kinh điển của Trung Quốc - Thủy Hử lên màn ảnh nhỏ. Theo thông tin chính thức được ông lớn phát trực tuyến này đưa ra, Thủy Hử của tác giả Thi Nại Am có tên tiếng Anh là The Water Margin. Kịch bản phim được biên kịch người Mỹ - Matt Sand (Deepwater Horizon) chắp bút và đạo diễn người Nhật Bản Shinsuke Sato - người đứng sau thành công của Death Note, Bleach, I am a Hero... hay mới đây nhất là Kingdom đảm nhận. Hãng phim Screen Arcade của Eric Newman và Bryan Unkeless chịu trách nhiệm phần sản xuất cho The Water Margin.