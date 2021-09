Nguyên nhân diễn viên 'The Flash' qua đời được hé lộ

Trang tin kể trên tiết lộ cơ quan điều tra ở British Columbia ( Canada ) đã xác định Logan Williams tử vong do “vô ý nhiễm độc từ chất cấm fentanyl”, trường hợp của nam diễn viên được liệt vào danh sách “tai nạn”. Sao nhí được yêu thích một thời ra đi vào ngày 2.4.2020. Thời điểm đó, mẹ của sao nam đoản mệnh này là Marlyse Williams chia sẻ với The New York Post rằng cô và gia đình đã vô cùng suy sụp trước tin dữ đồng thời tiết lộ con trai đã vật lộn với chứng nghiện ngập trong 3 năm.

Mẹ của sao phim The Flash cho biết cô phát hiện nam diễn viên này sử dụng cần sa từ năm 13 tuổi và cuối cùng tình trạng của cậu ngày càng trở nên đáng quan ngại. Tuy nhiên, cô Marlyse Williams không biết chắc thời điểm con trai bắt đầu sử dụng fentanyl. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, đây là một loại thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid, có thể tạo ra “hiệu ứng giống như heroin” trên cơ thể. Người thân tiết lộ rằng trước khi qua đời, Logan Williams đã hoàn toàn phủ nhận chứng nghiện ngập của mình vì cảm thấy quá xấu hổ. Tuy nhiên, gia đình quyết định chia sẻ câu chuyện của con trai họ với hy vọng giúp ích cho những người đang gặp hoàn cảnh tương tự.

Ngôi sao tuổi teen gây tiếc nuối vì qua đời khi còn quá trẻ ẢNH: THE CW

Sự ra đi đột ngột của Logan Williams khi mới 16 tuổi khiến nhiều người không khỏi sửng sốt. Thời điểm đó, người đại diện của ngôi sao tuổi teen này là Michelle Gauvin đã chia sẻ với People rằng mọi người thực sự sốc khi hay tin. “Logan là một tài năng đặc biệt với trái tim nhân hậu và một tâm hồn dễ dàng lan tỏa đến mọi người. Tất cả chúng tôi sẽ vô cùng nhớ cậu ấy”, người này đề cập trong một tuyên bố.

Logan Williams sinh năm 2003 và trở nên nổi tiếng nhờ vào vai Barry Allen thời trẻ trong phim The Flash của CW. Ngoài ra, ngôi sao tuổi teen còn xuất hiện trong các bộ phim: When Calls the Heart, Supernatural và The Whispers. Nam diễn viên trẻ gây tiếc nuối vì mãi mãi ra đi khi sự nghiệp đóng phim còn rộng mở phía trước.