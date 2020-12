Nguyên Vũ khẳng định mối quan hệ tri kỷ với người mẫu nam kém 14 tuổi

Vốn được biết đến là một nghệ sĩ đa tài, khán giả luôn nhìn thấy Nguyên Vũ ở rất nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, diễn viên, MC,… Nhờ vậy, anh làm không khí trường quay trở nên ấm cúng hơn bởi sự hoạt ngôn của mình. Tuy nhiên, Nam Phong lại chia sẻ rằng nam ca sĩ là một người nóng tính và rất kỹ lưỡng trong công việc. Đáp lại lời chia sẻ của đồng nghiệp, Nguyên Vũ miêu tả Nam Phong là một người em nhiệt thành, khác với vẻ đẹp “mỹ nam an tĩnh” của mình. Song song đó, giọng ca Hoa anh đào trong gió cũng cảm thấy biết ơn khi có Nam Phong hỗ trợ và đứng sau những set đồ chỉn chu mà anh diện trong những năm gần đây.

Nói về cơ duyên quen biết, Nguyên Vũ tiết lộ cả hai có hứng thú trong lĩnh vực kinh doanh . Chính nhờ điểm chung này đã khiến họ “xích lại gần nhau hơn” và quyết định gắn bó cùng nhau trong những hoạt động tiếp theo. Người mẫu Nam Phong chia sẻ đối với anh, tri kỷ là khi bản thân bắt đầu hi sinh, nhường nhịn và suy nghĩ cho đối phương. Trong khi đó, giọng ca Khúc dương cầm cho em quan niệm sự chân thành chính là mấu chốt để giữ được tri kỷ của cuộc đời mình.

Nguyên Vũ thẳng thắng chia sẻ quan điểm về “ca sĩ hết thời” tại chương trình Giải mã tri kỷ Ảnh: BTC

Nhờ khoảng thời gian dài làm việc và quen nếp sống của đối phương, Nguyên Vũ đã viết và nói rất nhiều điểm tốt khi gặp bất cứ câu hỏi nào về tính cách của tri kỷ Nam Phong. Trái lại với sự “rào trước đón sau” của đồng nghiệp, nam người mẫu lại luôn “ưu ái” miêu tả anh mình với thói quen “ngủ nhiều”. Chính những sự trái ngược này đã cho thấy được sự gắn bó, cảm thông và nhường nhịn của cả hai dành cho nhau. Sau những chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ, Nguyên Vũ và Nam Phong cùng tham gia vào phần thử thách trả lời những câu hỏi liên quan đến nhau. Mặc dù chỉ dừng lại ở con số 3/10 câu đúng, nhưng trong mỗi câu trả lời là mỗi kỷ niệm đáng nhớ mà cả hai cùng trải qua.

Tiếp tục chương trình, Nguyên Vũ đã có những trải lòng về khoảng thời gian vừa bước vào nghề. Anh cho biết những bỡ ngỡ đối với các vấn đề trên sân khấu hay những món quà “cây nhà lá vườn" của khán giả là những kỷ niệm vô giá mà bản thân may mắn có được. Thêm vào đó, anh cũng chia sẻ rằng những khó khăn ngày trước là thứ làm nên giá trị của những “ca sĩ hết thời” mà mọi người vẫn nhắc đến bây giờ.

Tiếp đến, hai anh em đã lắng đọng lại những cảm xúc và nói nhau nghe những lời mình muốn gửi đến đối phương trong phần Cảm ơn và Xin lỗi. Ca sĩ Nguyên Vũ đã không kiềm được sự xúc động khi nghĩ về những hi sinh mà Nam Phong dành cho mình. Anh hi vọng rằng cả hai vẫn sẽ song hành đến khi “đầu hai thứ tóc”. Trong khi đó, người mẫu Nam Phong cảm thấy rất may mắn vì những lúc khó khăn luôn có đàn anh bên cạnh giúp đỡ. Đồng thời, nam người mẫu cảm ơn vì tấm chân tình của Nguyên Vũ luôn dành cho mình.