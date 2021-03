Nhà báo Song Minh 'kể chuyện' thời đi học của Mạc Can, Minh Nhí

Tập sách bao gồm 19 nhân vật, không chỉ là người nổi tiếng, tài năng mà còn có nhân cách đạo đức đáng trân trọng như: GS-TS Trần Văn Khê, GS-NGND Hoàng Như Mai, GS-NGND Lê Trí Viễn, GS-TS Trần Hữu Tá, GS-NSND Tạ Bôn, NSND Trà Giang, nhà văn Tô Hoài, nhà thơ Huy Cận, nhà văn Anh Đức, nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, nghệ sĩ Mạc Can, nghệ sĩ Minh Nhí...

Sách ra mắt năm 2015, vừa được tái bản theo yêu cầu độc giả. Nhân dịp trở lại kệ sách sau 6 năm, tác giả Song Minh chia sẻ: "Tôi trực tiếp thực hiện chuyên mục Thời đi học của người nổi tiếng cho báo Giáo dục TP.HCM hơn 15 năm qua. Tập sách này chứa đựng nhiều niềm vui cũng như nhiều kỷ niệm sâu sắc với những nhân vật đã từng gặp và phỏng vấn".

Theo tác giả, anh ấn tượng nhất chính là nghệ sĩ Mạc Can. Khi hỏi về thời đi học, nghệ sĩ trả lời một câu khiến ai cũng phải giật mình: “Tôi chưa một lần được cắp sách đến trường”. Ông nói: "Tuổi thơ của tôi lênh đênh trên thuyền theo cha đi diễn xiếc rong. Khi gánh xiếc đến các làng, nghe tiếng trống trường là tôi chạy tới, đứng ngoài cửa sổ, nhìn các bạn cùng lứa ngồi học, tôi đánh vần theo những tiếng ê a, dù không biết mặt chữ tròn méo thế nào". Mãi đến năm 10 tuổi, gánh xiếc của gia đình Mạc Can ế ẩm, cha con ông phải lên bờ sống. Lúc này Mạc Can được một người họa sĩ nhờ đến nhà phụ vẽ, bù lại được người này dạy chữ cho. Năm 13 tuổi gia đình nam nghệ sĩ chuyển lên Sài Gòn. Từ đó ông hay lân la ra các hàng sách cũ "đọc chùa". Biết hoàn cảnh của Mạc Can, người bán sách nhờ ông phụ bán để được đọc sách thoải mái. "Chuyện tôi chưa từng đến trường nghe thật khó tin nhưng là sự thật 100%. Ngày xưa chiến tranh, nhà nghèo lại đông anh em, bố mẹ tôi lo mưu sinh còn chật vật nên không có tiền cho con đi học. Tôi không trách ba mẹ vì nhờ những khó khăn ngày đó mà sau này tôi trở thành một người nghị lực, biết vươn lên, chiến thắng hoàn cảnh", Mạc Can chia sẻ.

Ngoài Mạc Can, Minh Nhí cũng góp mặt trong tập sách kể về thời đi học của những người nổi tiếng. Minh Nhí sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp. Từ những năm học cấp 2 anh bộc lộ năng khiếu rõ rệt với môn Văn. "Bài văn nào tôi cũng đạt điểm cao, hay được cô giáo chọn đọc lên làm mẫu cho cả lớp. Hồi học lớp 9 tôi đi thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh và đoạt luôn giải nhất", Minh Nhí kể.

Bìa sách Thời đi học của người nổi tiếng của tác giả Song Minh

Hết cấp 3, nghe lời gia đình Minh Nhí thi vào Đại học Y nhưng bị trượt vì thiếu nửa điểm. Anh định ôn luyện để thi lại nhưng khi đi qua Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM) thấy nhiều người chen lấn ghi danh xin luyện thi, Minh Nhí cũng ghé vào. "Học được một thời gian thấy vui và hợp với mình quá tôi quyết định bỏ lớp luyện thi ngành Y để tập trung thi vào Trường Nghệ thuật Sân khấu. Tôi đậu khoa Đạo diễn. Lý do tôi không thi vào khoa Diễn viên vì... xấu trai, chiều cao khiêm tốn. Ngày đó tiêu chuẩn dành cho nam để thi vào khoa Diễn viên là phải cao từ 1,65m trở lên. Còn tôi thì suốt 12 năm học phổ thông tôi luôn được xếp ngồi bàn đầu vì quá nhỏ bé", Minh Nhí chia sẻ.

Khi đang là sinh viên năm thứ ba, nghệ sĩ hài may mắn được nhiều đạo diễn để mắt, mời đóng phim, diễn kịch nhờ hình thể "không giống ai". Lúc đầu Minh Nhí lấy tên thật là Trương Hùng Minh nhưng sau đó được bạn bè, đồng nghiệp đặt biệt danh là "Nhí" nên quyết định đổi nghệ danh thành Minh Nhí và giữ tên này đến tận bây giờ.

"Khi viết cuốn sách này tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với các nhân vật. Nhà văn Sơn Nam cho biết tôi là người đầu tiên hỏi ông về thời đi học. Tiếc rằng khi quyển sách này được phát hành thì ông đã về trời, khiến tôi không thể ký tặng được. Thông qua những câu chuyện của người nổi tiếng tôi tin bạn đọc sẽ có những cảm xúc, trải nghiệm thú vị, tìm ra phương pháp học, cách phát triển bản thân và định hướng con đường tương lai tốt hơn", tác giả Song Minh chia sẻ về "đứa con tinh thần" của mình.