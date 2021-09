Nhà thiết kế Việt mở màn Tuần lễ thời trang Afro tại Ý

Lương Triều Vỹ từng tuyên bố sẽ nghỉ hưu ở tuổi 36. Thế nhưng gần 30 năm kể từ phát ngôn ấy, ông vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật và vừa trở lại màn ảnh với bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.