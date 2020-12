Nhậm Đạt Hoa vất vả quản lý hơn 30 bất động sản khắp thế giới

Do sở hữu khối tài sản ở nhiều nước, Nhậm Đạt Hoa gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong việc quản lý tài sản của mình, nhất là khi nam diễn viên bắt đầu tính đến vấn đề thừa kế. “Thật lòng mà nói, tôi không hiểu rõ về những điều luật cũng như quy định về thừa kế. Ngoài ra, tôi còn có nhiều khoản đầu tư ở khắp nơi trên thế giới. Việc chuẩn bị cho thừa kế sẽ gặp đôi chút khó khăn trong thời điểm này. Hiện tại, tôi đang làm việc với một nhóm các chuyên gia để hỗ trợ các vấn đề liên quan tài sản cá nhân nói trên. Họ đang tìm hiểu về những mong muốn của tôi để lên kế hoạch dài hạn. Hi vọng rằng họ sẽ có thể đưa ra một kế hoạch phù hợp với gia đình và bản thân tôi”, ngôi sao kỳ cựu chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây.

Nhậm Đạt Hoa sinh năm 1955, ông là nam diễn viên nổi tiếng đồng thời là tên tuổi máu mặt trong làng giải trí Hồng Kông. Tài tử 65 tuổi có sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng khi đóng hơn 300 bộ phim khác nhau, bao gồm nhiều phim hành động, xã hội đen đặc trưng của Hồng Kông và cả nhiều bom tấn Hollywood. Trong đó: Xã hội đen, Biệt đội cơ động, Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life, Sát phá lang, Exiled, The Thieves, Diệp vấn… là một số tác phẩm quen thuộc với khán giả quốc tế. Ngoài ra, ông là người có thế lực ở Hồng Kông khiến giới xã hội đen cũng như người trong showbiz phải vị nể, kiêng dè.