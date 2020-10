Nhan sắc nữ diễn viên 17 tuổi được Bi Rain đích thân tuyển chọn

Ngày 20.10, Bi Rain bỗng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Hàn Quốc vì tự tay đăng tải bài viết có nội dung úp mở gây tò mò: "Tôi sẽ thông báo thông tin đặc biệt vào 12 giờ ngày mai". Sau màn trở lại cùng Lee Hyori và Yoo Jae Suk rất thành công, khán giả xôn xao đồn đoán rằng nam ca sĩ sẽ công bố dự án phim ảnh mới hoặc chia sẻ tin vui đón con thứ ba. Chỉ với một động thái nhỏ, các trang tin trực tuyến lớn xứ sở kim chi như Allkpop, Soompi, Chosun đều có bài viết nghi vấn Kim Tae Hee đang mang trong mình một thiên thần nhỏ.

"Gà cưng" của Bi Rain sở hữu nhan sắc xinh xắn khó nhầm lẫn Ảnh: Instagram NV

Nhận thấy sự việc đã đi quá xa so với dự định ban đầu, Bi Rain quyết định tiết lộ luôn thông tin bí mật. Không phải chuyện liên quan đến gia đình hay sự nghiệp cá nhân, điều ông bố 2 con muốn khoe với khán giả là nữ diễn viên đầu tiên của công ty Rain Company. Theo như thông tin được ông xã Kim Tae Hee đăng tải, gà cưng của Bi Rain tên Oh Ye Joo, năm nay chỉ mới 17 tuổi. Đây hoàn toàn là một gương mặt mới trong giới giải trí xứ kim chi vì truyền thông Hàn Quốc không thể khai thác được nhiều chi tiết về cô.

Oh Ye Joo được công chúng khen ngợi với vóc dáng mảnh mai Ảnh: Instagram NV

"Em ấy đang cố gắng luyện tập chăm chỉ mỗi ngày. Xin hãy dành nhiều tình yêu thương cho Ye Joo nhé", Bi Rain viết. Chỉ thời gian ngắn sau khi được nam ca sĩ giới thiệu, tài khoản Instagram của Oh Ye Joo đã thu hút được khá nhiều lượt theo dõi. Thông qua loạt ảnh do chính cô đăng tải, cư dân mạng nhận xét rằng Oh Ye Joo sở hữu nhan sắc trong sáng, thanh thuần. Nữ diễn viên trẻ có thân hình mảnh khảnh và đôi chân dài nuột nà đáng ghen tị.

"Tôi còn nghĩ rằng Rain sẽ thông báo về dự án cá nhân", "Hơi thất vọng nhưng nhan sắc của Oh Ye Joo thật sự không thể đùa được", "Cô ấy thật xinh đẹp, Bi Rain có mắt nhìn người thật", "Chúc mừng. Hy vọng Oh Ye Joo sẽ thành công dưới sự dẫn dắt của Bi Rain và Kim Tae Hee", "Oh Ye Joo sẽ nổi tiếng nhanh thôi mà".... là những bình luận của cư dân mạng.