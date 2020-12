Nhan sắc nữ diễn viên trẻ vào vai Whitney Houston

Naomi Ackie sinh năm 1992, từng theo tại học trường Kịch nghệ Hoàng gia Anh (Royal Central School of Speech and Drama). Cô bắt đầu sự nghiệp khá muộn vào năm 2015 bằng vai nhỏ lẻ trong phim điện ảnh I Used to Be Famous và phim truyền hình Doctor Who.

Ảnh: Pinterest