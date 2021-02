Nhiều người sốc khi phim hoạt hình bị chèn nội dung khiêu dâm

Ngày 1.2, tờ The Korea Times đưa tin Wavve, nền tảng phát trực tuyến là sản phẩm hợp tác giữa 3 đài truyền hình Hàn Quốc KBS, MBC và SBS với SK Telecom bị chỉ trích vì phát phim khiêu dâm giữa một tập của Pororo the Little Penguin. Một số khán giả sau khi phát hiện vụ việc đã đăng tải lên mạng xã hội Naver với những lời lẽ vô cùng tức giận: "Tôi đang xem hoạt hình Pororo: Cyberspace Adventure trên Wavve thì video người lớn dài từ 3 đến 5 giây bỗng xuất hiện giữa phim. Tôi đã rất sốc". Người này thậm chí còn đính kèm theo ảnh chụp màn hình trong bài viết của mình, đồng thời kêu gọi các bậc phụ huynh khác nộp đơn khiếu nại.