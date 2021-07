Nhóm nhạc bị đàn ông Hồng Kông than phiền vì ‘đánh cắp trái tim’ vợ họ

Mirror đang là nhóm nhạc nam nổi đình nổi đám tại xứ Cảng thơm với lượng fan nữ hùng hậu bao gồm cả những người đã lập gia đình. Đây là nhóm nhạc được thành lập thông qua cuộc thi tìm kiếm tài năng Good Night Show - King Maker chiếu trên kênh ViuTV vào năm 2018. 12 thành viên được chọn sau khi đánh bại 99 ứng viên xuất sắc. Giờ đây Mirror nổi tiếng đến mức nhiều đàn ông Hồng Kông ngán ngẩm than phiền rằng dàn mỹ nam này đã và đang “đánh cắp trái tim” vợ họ.

“Tôi không ghét Mirror mà chỉ cảm thấy rằng những người cùng cảnh ngộ có một nơi để chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc cùng nhau về trải nghiệm này”, quản trị viên của nhóm trên cho biết. Nhóm nhạc nam 12 thành viên “phủ sóng” khắp nơi ở xứ Cảng thơm, từ các bảng quảng cáo, phim, chương trình truyền hình cho đến YouTube. Điều khiến những người đàn ông này thất vọng, chán nản hơn cả là hình ảnh của các ngôi sao thế hệ mới này xuất hiện trên màn hình điện thoại di động, máy tính xách tay và nhiều đồ dùng của vợ họ.

Trong số 12 thành viên, Keung To (Khương Đào) là sao nam nổi tiếng và được yêu thích nhất của Mirror. Cũng bởi vậy, nam thần tượng sinh năm 1999 là cái tên bị “gọi hồn” nhiều nhất trong group Facebook kể trên. Khi một thành viên trong group này đăng bài: “Nếu tôi và Keung To cùng rớt xuống nước, bạn sẽ cứu ai trước?”, một thành viên nữ trong đó đã nhanh chóng bình luận: “Tất nhiên là Keung To!”. “Chỉ có một Keung To trên đời còn chồng thì không có người này còn đi kiếm được người khác”, một tài khoản khác lên tiếng. Trong khi đó, các thành viên nam cảnh báo nhau không nên đặt những câu hỏi tương tự như vậy với vợ họ vì câu trả lời chỉ có thể làm xấu đi mối quan hệ giữa hai người.