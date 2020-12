Nhóm nhạc triệu view ‘Cô Thắm không về’ đáp trả khi bị so sánh với Jack

Chiều 28.12, nhóm nhạc X2X tổ chức họp báo trình làng MV Đời vui lắm em ơi tại TP.HCM. Không còn là những chàng trai miền Tây đau khổ vì tình yêu như trong các sản phẩm trước, sản phẩm mới mang màu sắc trẻ trung và hiện đại hơn. Bài hát là cảm hứng lấy từ những hình ảnh Sài Gòn những năm 1990. Vẫn là dòng nhạc miền Tây, lần này X2X pha chút retro-disco và funky vào bài hát khiến ca khúc bắt tai hơn.

X2X được biết đến qua các bản hit như Cô Thắm không về đạt 150 triệu lượt view, Cố giang tình cũng "bỏ túi" 45 triệu lượt view, Thiệp hồng người dưng đạt 53 triệu lượt xem... Hiện tại kênh YouTube của X2X đã đạt được 1,38 triệu lượt theo dõi, đây được xem là thành tích đáng nể của một nhóm nhạc trẻ. Nhóm nhạc X2X bắt đầu hoạt động từ năm 2018 với các thành viên JokeS Bii (rapper và cũng là trưởng nhóm), Phát Hồ (hát chính), Sinike (sáng tác) và DinhLong (nhà sản xuất âm nhạc). Tuy nhiên vì nhiều lý do, hiện tại chỉ còn hai thành viên là Phát Hồ và JokeS Bii.

Hai thành viên Phát Hồ (trái) và Jokes Bii của nhóm X2X Ảnh: BTC

Tại buổi họp báo ra mắt MV, X2X cũng có những chia sẻ khi tạo hình trong MV mới bị cho giống với K-ICM và Jack. Cụ thể, trên poster hai thành viên xuất hiện với trang phục tương đồng, tay cầm các loại nhạc cụ gợi nhớ đến hình ảnh của cặp đôi Sóng gió. Nói về điều này, đại diện X2X cho biết việc sử dụng các nhạc cụ và trang phục là hoàn toàn ngẫu nhiên, khi phía thiết kế hình ảnh đưa ra thành phẩm thì quả thật khá giống với Jack và K-ICM. Nhưng vì thời điểm nước rút nên không thể chỉnh sửa bất kỳ thêm điều gì và phải sử dụng hình ảnh này.

Ngoài ra, điểm khác tương đồng với âm nhạc của Jack chính là việc kết hợp giữa lối hát, hình ảnh đậm chất miền Tây Nam Bộ với nhạc điện tử. Khi bị so sánh với chủ nhân hit Hoa vô sắc, X2X cho biết bản thân cũng thấy mình hát giống với Jack. Phát Hồ giải thích có lẽ vì cả hai đều là người miền Tây nên chất giọng giống nhau.

Phát Hồ thừa nhận nhiều người từng so sánh cách hát của mình với Jack Ảnh: BTC

Theo chia sẻ, hai thành viên hiện tại của X2X đều chưa từng được đào tạo qua trường lớp âm nhạc mà xuất thân từ ngành nghề khác nhau. Trong đó, hát chính Phát Hồ bỏ đại học ngành công nghệ thông tin để theo đuổi đam mê âm nhạc. Jokes Bii từng làm công việc tay chân ở chợ đêm Bến Thành cho đến phục vụ ở quán cà phê, bán quần áo… để trang trải cuộc sống. X2X nói rằng sau thành công của Cô Thắm không về, cuộc sống của họ dễ thở hơn rất nhiều.

Nhiều ý kiến đánh giá X2X là đối thủ đáng gờm của Jack trong phân khúc nhạc mang phong cách miền Tây. Nói về điều này, đại diện nhóm chia sẻ: “Thật sự đến bây giờ chúng tôi cũng chưa dám khẳng định mình trong bất cứ một dòng nhạc nào. Khi được đánh giá như vậy, chúng tôi rất hạnh phúc vì âm nhạc của mình đã đến gần với mọi người hơn. Chúng tôi không phiền lòng hay buồn vì bị so sánh với Jack hay ai khác. Vì thật sự nhóm cũng đã bị so sánh rất nhiều, từ Cô Thắm không về tới nay là luôn bị so sánh. Chúng tôi chỉ cố gắng để không còn bị so sánh nữa và làm tốt công việc của mình".