Những cặp 'chị em' viên mãn của showbiz Việt

Hari Won - Trấn Thành

Mối tình ''chị em'' của Hari Won và Trấn Thành từng một thời gây xôn xao dư luận. Không chỉ vì cách biệt tuổi tác, cặp đôi còn đến với nhau không lâu sau khi nữ ca sĩ người Hàn gốc Việt nói lời chia tay với mối tình 9 năm của mình. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai tất cả những lời đàm tiếu, Trấn Thành và Hari Won đã chứng tỏ họ yêu nhau chân thành và quyết định đi đến hôn nhân vào cuối năm 2016. Sau hơn 4 năm về chung một nhà, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc và luôn đồng hành cùng nhau trong mọi thăng trầm của cuộc sống. Dù kém vợ 2 tuổi nhưng Trấn Thành lúc nào cũng yêu chiều và chăm sóc Hari Won hết mực. Anh chăm lo cho cô từng li từng tí, thường xuyên vào bếp làm món ngon, luôn nắm chặt tay vợ mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Trấn Thành và Hari Won có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc Ảnh: FBNV

Cùng có tính cách hào sảng, vui vẻ nên vợ chồng Hari Won luôn hòa hợp. Họ thường xuyên trêu chọc nhau trên sóng truyền hình cũng như mạng xã hội khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Đối với vợ chồng Trấn Thành, cách biệt tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề quá lớn giữa hai người ngay từ khi yêu đến lúc cưới. Hari Won không ít lần khen ngợi Trấn Thành là một người chồng tuyệt vời. Cô chưa bao giờ phải cảm thấy lo vì lớn tuổi hơn chồng, mà thậm chí còn có thể làm nũng anh thoải mái. “Mỗi khi giận, tôi đều được chồng dẫn đi mua sắm. Đặc biệt, chồng sẽ vào bếp nấu một món thật ngon để dỗ dành mình. Ngoài ra, khi đi diễn hoặc đi xa, có món gì ngon, anh ấy đều mua về cho tôi”, nữ ca sĩ thổ lộ.

Dù nhỏ tuổi hơn nhưng Trấn Thành nổi tiếng cưng chiều bà xã hết mực Ảnh: FBNV

Khởi My - Kelvin Khánh

Khởi My sinh năm 1990 trong khi Kelvin Khánh sinh năm 1994. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng cả hai đã có màn hóa thân rất ấn tượng vào vai cặp đôi học trò vô cùng đáng yêu trong MV Gửi cho anh của Khởi My ra mắt năm 2013. Đây cũng chính là lần đầu tiên gặp gỡ của hai người. Kể từ thời điểm đó, Khởi My và Kelvin Khánh trở nên thân thiết và xuất hiện như hình với bóng. Người hâm mộ của nữ ca sĩ cũng nhanh chóng nhận ra những cử chỉ yêu thương mà họ dành cho nhau đều trên mức tình bạn hay tình chị em. Khi công khai tình yêu vào năm 2014, Khởi My và Kelvin Khánh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình và khán giả dù cách biệt tuổi tác.

Khởi My lớn hơn Kelvin Khánh 4 tuổi vẫn rất đẹp đôi Ảnh: FBNV

Cuối cùng, tình yêu đẹp của cặp đôi đã đi đến cái kết viên mãn khi họ chính thức về chung một nhà vào năm 2017. Vợ chồng Khởi My cũng được xem như một trong những cặp đôi được yêu thích hàng đầu showbiz Việt vì quá đẹp đôi và vô cùng hài hước, “lầy lội”. Khởi My thừa nhận dù lớn tuổi hơn ông xã nhưng cô vẫn được anh chăm sóc chẳng khác nào em bé. Trong gia đình, Kelvin Khánh là người phụ trách chính công việc nhà và thường xuyên nấu những món ngon mà bà xã thích. Hai vợ chồng chia sẻ nhiều sở thích chung từ tập gym cho đến du lịch phượt. Kết hôn được hơn 3 năm nhưng Khởi My và Kelvin Khánh vẫn muốn kéo dài khoảng thời gian được là “vợ chồng son” và tạm thời chưa tính đến chuyện con cái.

Cặp đôi được yêu mến nhờ sự trẻ trung và “lầy lội” Ảnh: FBNV

Khánh Thi - Phan Hiển

Cách biệt 11 tuổi, lại có tình yêu xuất phát từ mối quan hệ cô trò nên Khánh Thi và Phan Hiển từng phải hứng chịu bao lời dị nghị khi công khai tình cảm. Lúc quen Phan Hiển, Khánh Thi thậm chí còn bị đồn đến với anh chỉ vì tiền và gia thế. Vì quá áp lực nên cặp đôi đã trải qua nhiều lần chia tay rồi lại tái hợp. Nhưng cuối cùng vì tình yêu quá lớn, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau và xây đắp tổ ấm. Ngay cả khi sinh cho Phan Hiển con trai đầu lòng, Khánh Thi vẫn còn tiếp tục phải hứng chịu sự công kích của dư luận.

Vượt qua bao sóng gió, Khánh Thi và chồng trẻ Phan Hiển đã tìm được bến đỗ bình yên Ảnh: FBNV

Gần đây, Khánh Thi chia sẻ: “Nhớ lại 5 năm trước khi Kubi ra đời. Lúc đó dù ở trong showbiz, người ta gọi là thị phi. Người ta có dịp miệt thị hoặc bình luận tốt xấu. Có người thương cũng không dám chúc phúc thì bảo để xem được bao lâu. Còn người ghét thì nói đào mỏ, loạn, không đạo đức”. Nhưng rồi dần dà, thời gian và sự hạnh phúc cặp đôi đã chứng minh tình yêu của họ là chân thành. Sau 14 năm bên nhau, Khánh Thi và Phan Hiển đã có 2 thiên thần nhỏ vô cùng xinh xắn. Mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cặp đôi không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ tình tứ. Phan Hiển từ khi có Khánh Thi cạnh bên không những thăng hoa trong sự nghiệp thi đấu mà còn ngày càng trưởng thành, chững chạc trong suy nghĩ. Anh yêu thương vợ và chăm sóc các con vô cùng chu đáo. Đến thời điểm hiện tại, Khánh Thi đã có thể nở nụ cười hạnh phúc và viên mãn.

Cách biệt 11 tuổi nhưng Khánh Thi và Phan Hiển có đời sống gia đình hết sức hòa thuận, hạnh phúc Ảnh; FBNV

Lê Phương - Trung Kiên

Sau cuộc hôn nhân ồn ào với Quách Ngọc Ngoan , Lê Phương đã tìm thấy bến đỗ đời mình với ca sĩ Trung Kiên sinh năm 1992. Dù kém Lê Phương 7 tuổi nhưng nhờ tính tình điềm đạm, chín chắn mà Trung Kiên đã chinh phục được trái tim của bà xã. Theo Lê Phương chia sẻ, chuyện tình của vợ chồng cô từng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía hai bên gia đình. Hơn hết, gia đình Trung Kiên cũng khó lòng chấp nhận giang tay chào đón người con dâu đã có một đời chồng và có con riêng. Dẫu vậy, cặp đôi vẫn kiên trì, yêu nhau sâu đậm và quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 2017.

Gia đình hạnh phúc của Lê Phương hiện tại Ảnh: FBNV

Nói về quãng thời gian yêu chồng trẻ, Lê Phương bộc bạch: “Chúng tôi hiểu sống và làm việc trong showbiz rất dễ bị điều tiếng và người thân của chúng tôi cũng không quen với áp lực của dư luận đa chiều. Cho nên, hơn ai hết biết rõ công việc của mình đòi hỏi diễn xuất quá nhiều và tôi đã chọn cách sống thật nhất với con người mình bên ngoài phim ảnh”. Sau khi kết hôn, Lê Phương thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình sum vầy hạnh phúc. Nữ diễn viên và ông xã cũng khiến nhiều người ghen tị với những hình ảnh “tình bể bình”. Trung Kiên còn chăm sóc và đối xử với con riêng của vợ vô cùng chân thành, chu đáo. Hiện tại, cặp đôi đã một con gái chung gần 2 tuổi và rất đỗi hài lòng với cuộc sống hôn nhân.