Những cặp sao Việt 'yêu lại từ đầu'

Trường Giang - Nhã Phương

Ở thời điểm hiện tại khi nhắc đến Trường Giang và Nhã Phương, công chúng sẽ lập tức nghĩ đến họ như một trong những cặp vợ chồng hạnh phúc bậc nhất showbiz Việt. Nhưng để đi được đến cái kết viên mãn như ngày hôm nay, cặp đôi đã phải trải qua bao sóng gió và từng suýt tan vỡ. Trong 2 năm tìm hiểu nhau, Trường Giang và Nhã Phương nhiều lần phải đối mặt với tin đồn chia tay rồi lại tái hợp. Thời điểm khó khăn nhất đối với vợ chồng Trường Giang là khi nam danh hài vướng vào scandal yêu đương với Quế Vân và Nam Em.

Nhã Phương và Trường Giang từng liên tục vướng tin đồn chia tay trong thời gian yêu nhau Ảnh: FBNV

Sóng gió đầu tiên ập đến vào đầu năm 2016, khi ca sĩ Quế Vân tố Trường Giang là người lăng nhăng, phụ bạc cô. Khoảng tháng 7.2017, tin đồn rạn nứt của cặp đôi lại một lần nữa dấy lên khi cả hai thường xuyên xuất hiện lẻ bóng. Ngay cả khi Trường Giang bất ngờ cầu hôn Nhã Phương tại lễ trao giải Mai Vàng, nữ diễn viên cũng tỏ ra ngượng ngùng và không thoải mái. Trên mạng xã hội cũng lan truyền nhiều thông tin tiêu cực như Nhã Phương trả nhẫn cho Trường Giang ngay khi về chung cư hay việc họ xảy ra tranh cãi lớn ngay tại khu vực thang máy tòa nhà đang sinh sống.

Mọi việc lên tới đỉnh điểm vào đầu năm 2018 khi Nam Em tuyên bố giữa cô và Trường Giang đã từng có thời gian hẹn hò. Trong khi Trường Giang thẳng thừng phủ nhận mối quan hệ tình cảm với đồng nghiệp, Nhã Phương tuyệt đối im lặng và chỉ nhận trả lời phỏng vấn báo chí các vấn đề liên quan đến công việc. Sự cố này khiến cho khán giả tưởng rằng cặp đôi chắc chắn đã “đường ai nấy đi”.

Cặp đôi đi đến cái kết đẹp Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, khoảng 8.2018, cặp đôi xác nhận với truyền thông họ đã quyết định đi đến hôn nhân. Một đám cưới hoành tráng được tổ chức không lâu sau đó trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè. Kể từ khi về chung một nhà, mọi mâu thuẫn trong quá khứ của cặp đôi đều được xí xóa. Họ xuất hiện cùng nhau như hình với bóng, đón con gái đầu lòng vào năm 2019 và thường xuyên cập nhật hình ảnh gia đình hạnh phúc. Theo Nhã Phương chia sẻ, Trường Giang là một người chồng, người cha tuyệt vời. Anh chăm sóc vợ con và lo toan mọi thứ trong gia đình chu toàn đến nỗi đôi khi Nhã Phương cảm thấy bản thân mình vô dụng. Nhã Phương cũng cho biết từ ngày lấy Trường Giang, cô bớt phải lo toan và được chồng ủng hộ làm mọi thứ cô thích.

Tuấn Hưng - Hương Baby

Tuấn Hưng nổi tiếng là nam ca sĩ đào hoa bậc nhất showbiz Việt. Những “bóng hồng” đi qua cuộc đời anh đều là những người đẹp, hot girl có nhan sắc vạn người mê… Vì vậy khi nam ca sĩ lần đầu công khai yêu Hương Baby vào năm 2012, nhiều người hâm mộ tỏ ra nghi ngờ về độ bền chặt của mối quan hệ này. Và đúng như lời đồn, hai tháng sau, Tuấn Hưng tuyên bố chia tay người đẹp kém anh 12 tuổi. Khi được hỏi về nguyên nhân rạn nứt, Tuấn Hưng không tiết lộ gì nhiều mà chỉ nói: “Tiếc rằng, duyên phận của chúng tôi chưa đủ nên duyên vợ chồng phải xa nhau”.

Tuấn Hưng và bà xã từng chia tay rồi tái hợp trong thời gian ngắn Ảnh: FBNV

Thế nhưng vào đầu năm 2013, giọng ca Tìm lại bầu trời quyết định tái hợp với Hương Baby khiến nhiều khán giả hết sức bất ngờ. Kể từ đó, tình cảm của họ mặn nồng hơn hẳn khi lúc nào cũng tay trong tay tại các sự kiện. Mạng xã hội của hai người cũng ngập tràn những hình ảnh tình tứ bên nhau. Vào đúng đêm giao thừa năm 2014, Tuấn Hưng đăng ảnh “khóa môi” người yêu hết sức tình tứ và tuyên bố: “Cô ấy chuẩn bị là vợ tôi”. Quyết định tiến tới hôn nhân của cặp đôi được giới nghệ sĩ và công chúng hết lòng ủng hộ. Lễ cưới của cặp đôi diễn ra kín đáo tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội.

Nam ca sĩ trở thành người chồng, người cha mẫu mực từ khi nên duyên vợ chồng với Hương Baby Ảnh: FBNV

Hơn 6 năm chung sống, Tuấn Hưng và Hương Baby có cuộc sống gia đình viên mãn bên cạnh 3 thiên thần nhỏ vô cùng kháu khỉnh. Không khó để nhận thấy Tuấn Hưng yêu chiều vợ con hết mực. Nam ca sĩ không ngại phụ giúp vợ việc nhà và chăm con vô cùng khéo léo. Trải qua nhiều sóng gió, Tuấn Hưng cho biết anh cảm thấy bản thân rất may mắn khi lấy được Hương Baby làm vợ. “Từng ấy thời gian bên nhau, tôi luôn cảm giác cuộc sống này đã cho mình quá nhiều may mắn khi mang đến người phụ nữ luôn yêu thương và dành cho mình những lời ngọt ngào, tình cảm cùng các con đẹp như thiên thần. Có một điều mà tôi luôn chắc chắn là mình đã chọn vợ rất chuẩn. Vợ luôn tôn trọng, biết quan tâm và luôn lắng nghe cảm xúc của tôi. Cô ấy ủng hộ tuyệt đối mọi quyết định của Tuấn Hưng và đồng hành cùng tôi suốt 6 năm hôn nhân. Tôi may mắn lấy được Hương”, nam ca sĩ từng thổ lộ.

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang

Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang được mệnh danh là cặp vợ chồng ‘tiên đồng ngọc nữ” bởi chàng là nhạc sĩ tài hoa, còn nàng là ca sĩ thực lực với nhan sắc quyến rũ. Không những cân xứng về ngoại hình, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang còn là bộ đôi rất ăn ý trong âm nhạc. Họ có với nhau 2 con gái xinh xắn, tài năng là bé Mina và Misu. Vì vậy, thông tin cặp đôi ly hôn sau hơn 10 năm chung sống được lan truyền hồi năm 2019 khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Tuy nhiên ngay sau đó, cả Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đều lên tiếng đính chính về tình trạng hôn nhân của họ. Cặp đôi thừa nhận đã từng đi đến quyết định ly hôn trong khoảng thời gian cả hai bị mất phương hướng. Tuy nhiên, vợ chồng nam nhạc sĩ đã hàn gắn thành công và vẫn sống chung.

Thông tin vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang ly hôn từng gây chấn động showbiz Việt Ảnh: FBNV

Trong tâm thư gửi người hâm mộ trên mạng xã hội, Lưu Hương Giang thổ lộ: “Gần đây nhất chúng tôi có chia sẻ về cuộc sống riêng tư cho mọi người với tâm thế của vợ chồng vừa trải qua một giai đoạn khó khăn của hôn nhân. Với một cặp vợ chồng đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng để hôm nay vẫn bước chung đường, cùng nhìn về một hướng chúng tôi mong rằng các bạn hãy mừng cho chúng tôi. Chuyện riêng của vợ chồng tôi đã diễn ra khá lâu nay được khơi dậy không đúng thời điểm gây hiểu lầm cho rất nhiều người và cũng ảnh hưởng tới hai gia đình, thật đáng tiếc”. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng khẳng định không có chuyện cô mang chuyện hôn nhân, gia đình ra làm chiêu trò PR cho bản thân.

Sau tất cả, cặp đôi nhận ra họ không thể sống thiếu nhau và quyết tâm gìn giữ gia đình hạnh phú Ảnh: FBNV

Sau khi tái hợp, Hồ Hoài Anh và Hương Giang tận hưởng cuộc sống gia đình viên mãn. Hiện tại, Lưu Hương Giang vẫn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc của cô và Hồ Hoài Anh trên trang Facebook cá nhân. Cặp đôi cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Cùng nhau đi qua sóng gió, cả hai thừa nhận không thể sống thiếu nhau và ngày càng trân trọng đối phương hơn.