Những ngôi sao 'ôm mộng' làm Tổng thống Mỹ

Và giờ, khi thời điểm đã chín muồi, dư luận lại được dịp đồn đoán xem người nổi tiếng nào sẽ hiện thực hóa ước mơ.

Kanye West đội chiếc mũ có dòng chữ 'Make America Great Again' trong chuyến viếng thăm Nhà Trắng Ảnh: Getty

Cho đến thời điểm hiện nay, Kanye West là ngôi sao tham vọng nhất đối với chiếc ghế Tổng thống Mỹ. Tại giải thưởng MTV 2015, Kanye West kết thúc đoạn độc thoại 13 phút của mình bằng cách tuyên bố: "Và vâng, như mọi người có thể đoán được vào thời điểm này, tôi đã quyết định tranh cử tổng thống vào năm 2020".

Trong cuộc phỏng vấn với BBC năm 2016, rapper 43 tuổi chia sẻ: "Khi tôi bảo muốn làm Tổng thống, không có nghĩa là tôi có quan điểm chính trị nào. Tôi chỉ có quan điểm về nhân loại, về con người, về sự thật. Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì để tạo ra sự khác biệt trong khi tôi còn sống, tôi sẽ cố gắng làm". Kanye West cũng thẳng thắn chỉ ra thực tế mà nước Mỹ đang đối mặt: "Chúng ta tê liệt, chúng ta tê liệt đến nỗi 500 trẻ em bị giết ở Chicago một năm, chúng ta tê liệt vì 7 vụ nổ súng của cảnh sát hồi đầu tháng 7".

Tối ngày Quốc khánh Mỹ 4.7.2020, Kanye West đăng tải dòng trạng thái trên Twitter: “Chúng ta phải hiện thực hóa lời hứa của nước Mỹ bằng cách tin vào Chúa, thống nhất tầm nhìn và xây dựng tương lai của chúng ta. Tôi sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ! #2020VISION”. Lời tuyên bố của rapper da màu ngay lập tức bị nhiều người chế giễu nhưng lại nhận được sự đồng thuận từ tỉ phú công nghệ Elon Musk.

The Rock

The Rock muốn thay đổi thế giới thông qua con đường chính trị Ảnh: Getty

Ngôi sao Fast & Furious nhiều lần bày tỏ mong muốn lấn sân sang chính trị. Anh chia sẻ với Movie Fone: "Cách tốt nhất mà tôi có thể tác động đến thế giới bây giờ là thông qua giải trí . Một ngày nào đó và ngày đó sẽ đến, tôi có thể tác động đến thế giới thông qua chính trị. May thay tôi là người Mỹ nên tôi có thể trở thành Tổng thống. Nhưng đừng quên: Tôi là G.I Joe".

Sau đó, các tạp chí như Vanity Fair hay GQ liên tục đặt câu hỏi liệu anh có thực sự nghiêm túc, The Rock trả lời: "Tôi nghĩ hoàn toàn có khả năng". Thế nhưng, dư luận vẫn mù mờ về quan điểm chính trị của The Rock. Cựu đô vật Mỹ từng phát biểu tại hội nghị của Đảng Cộng hòa năm 2000, nhưng cùng năm đó The Rock cũng có mặt tại hội nghị của Đảng Dân chủ.

Katy Perry

Dòng chú thích mập mờ của Katy Perry khiến nhiều người phải suy đoán Ảnh: chụp màn hình Twitter

Một tháng sau khi ông Trump tuyên bố chạy đua vào ghế Tổng thống, Katy Perry đăng ảnh chụp cùng với hai vị cựu Tổng thống Mỹ trên Instagram, kèm dòng caption: "42, 43, 46?!". Hai vị George W. Bush và Bill Clinton là Tổng thống thứ 42 và 43 của Mỹ, vậy nên nhiều fan đoán rằng Katy Perry có thể tranh cử vào năm 2020 hay 2024 để trở thành người thứ 46 đứng đầu Nhà Trắng, hoặc có thể giọng ca Dark Horse cố tình đăng như vậy để chế giễu quyết định tranh cử của ông Trump. Trước giờ, Kary Perry luôn thể hiện rõ quan điểm chính trị và từng tham gia vào chiến dịch vận động của Hillary Clinton.

Will Smith

Will Smith nhận được nhiều sự ủng hộ dù chỉ đùa về việc tranh cử Tổng thống Ảnh: AFP

Năm 2015, diễn viên Will Smith từng nói với CBS rằng anh có thể tranh cử Tổng thống, như một cách đáp lại lời phát biểu gây chia rẽ của ông Trump. "Nếu mọi người cứ phát biểu những thứ điên khùng về những bức tường và người Hồi giáo trên mục tin tức , thì họ sẽ buộc tôi phải gia nhập lĩnh vực chính trị", Will Smith chia sẻ. Ông nói thêm: "Ý tôi là, tôi phải trở thành tổng thống... Nếu không tôi còn làm gì nữa?". Nhưng sau đó Will Smith thừa nhận tất cả chỉ là một trò đùa.

Chris Rock

Chris Rock phản ứng một cách hài hước sau chiến thắng của tổng thống đương nhiệm Ảnh: chụp màn hình Twitter

Khi ông Trump đắc cử vào năm 2016, danh hài Chris Rock phản ứng bằng cách đăng dòng thông báo đậm chất mỉa mai trên Twitter: "Tôi sẽ tranh cử năm 2020, chúc tôi may mắn đi", kèm bức ảnh đã qua chỉnh sửa của poster phim Head of State (2003), trong đó Chris Rock đóng vai tổng thống người Mỹ gốc Phi đầu tiên.

Ron Perlman

Ron Perlman tuyên bố tranh cử tổng thống trên cả hai 'mặt trận' là Twitter lẫn Facebook Ảnh: chụp màn hình Facebook

Cũng vào thời điểm ông Trump vừa mới đắc cử, diễn viên Hellboy Ron Perlman viết trên Twitter và Facebook: "Tôi sẽ sử dụng sự hiện diện rộng lớn trên Twitter/Facebook của mình để tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020". Rồi Perlman còn đăng hàng loạt các áp phích chiến dịch giả mạo, trong đó một tấm có ghi dòng: "Bầu chọn cho Perl hoặc xuống địa ngục".

Cardi B

Cardi B khẳng định mình yêu chính phủ nhưng không đồng tình với chính quyền Ảnh: chụp màn hình Facebook

Cardi B thường xuyên bày tỏ mong muốn trở thành chính trị gia trên Twitter. Từ năm 2016, nữ rapper đã nhiều lần lên tiếng về các vấn đề chính trị: “Tôi đã xem phim tài liệu về chiến tranh. Một quốc gia vẫn cần nhân lực dù có bao nhiêu vũ khí đi chăng nữa. Tại sao lại chống lại và gây chiến ở một quốc gia khác trong khi chính quốc gia này thiếu tinh thần ái quốc? Tôi hầu như không thấy ai tuyên bố rằng họ thích làm người Mỹ”. Cô cũng là người ủng hộ cho Thượng sĩ Bernie Sanders.