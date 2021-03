NSƯT Hồng Vân tiết lộ tình bạn đặc biệt với vợ chồng nhạc sĩ Lê Uyên Phương

Âm nhạc của nhạc sĩ Lê Uyên Phương , cùng sự xuất hiện của cặp song ca Lê Uyên và Phương là một dấu ấn vô cùng khác lạ. Họ gặp nhau và đến với nhau như một định mệnh, cùng chia chung một cái tên. Có Lê Uyên, những bài hát của Lê Uyên Phương mới vang lên với đầy đủ ý nghĩa và từ đó thành bất hủ. Có Lê Uyên Phương, thì Lê Uyên mới dứt khoát bước ra khỏi cuộc sống bình lặng của một tiểu thư khuê các để trở thành một nữ danh ca.

Góp mặt trong chương trình tuần này là sự xuất hiện của MC Minh Đức và một người bạn thân thiết của cặp đôi là NSƯT Hồng Vân. Là người đã chứng kiến những năm tháng đầu tiên trong sự nghiệp của cặp song ca huyền thoại này. Trong chương trình, nữ khách mời cho biết cơ duyên gặp gỡ với cặp đôi là khi cả ba cùng hát tại phòng trà Đêm màu hồng của danh ca Thái Thanh . Trong mắt bà, ca sĩ Lê Uyên và nhạc sĩ Lê Uyên Phương là cặp đôi rất đặc biệt. Họ luôn hát những tình khúc được sáng tác bằng những kỷ niệm, những ký ức trong chính cuộc tình của mình tại không gian mơ mộng, đẹp đẽ của Đà Lạt.

NSƯT Hồng Vân kể chuyện bà và ca sĩ Lê Uyên khúc khích trò chuyện cả đêm làm "liều thuốc an thần" cho nhạc sĩ Lê Uyên Phương Ảnh: BTC

Thời đó, ca sĩ Lê Uyên vốn xuất thân là một tiểu thư khuê các, cộng thêm khoảng cách tuổi tác lớn giữa bà và nhạc sĩ Lê Uyên Phương khiến mối tình giữa họ bị gia đình phản đối gay gắt. Nhưng càng bị cấm cản, con đường đến với nhau càng trắc trở thì tình yêu họ dành cho nhau càng mãnh liệt và say đắm. “Họ cũng khổ đau lắm mới lấy được nhau nên mối tình ấy rất đầm ấm và say đắm. Họ say đắm đến độ mỗi lần hát với nhau, từ đôi mắt đến làn môi cứ như muốn hôn nhau mãi thôi”, NSƯT Hồng Vân chia sẻ.

Theo lời bà, họ yêu nhau đến mức tìm cách xa nhau để nhớ nhau rồi viết nhạc. Có thời điểm, ca sĩ Lê Uyên đi hát dưới Sài Gòn còn nhạc sĩ Lê Uyên Phương ở một mình trên Đà Lạt cả tháng trời để nhớ nhung tình yêu của mình và viết lên những nhạc phẩm tuyệt diệu như Uống nước bên bờ suối.

Danh ca Thái Châu cũng có những chia sẻ thú vị về nam nhạc sĩ trong chương trình Chân dung cuộc tình Ảnh: BTC

Nói thêm về mối quan hệ thân thiết cùng cặp đôi, NSƯT Hồng Vân kể rằng Lê Uyên có một phòng trà nhỏ rất lãng mạn, một hai tháng là lại mời bà lên hát và ở lại chơi, ngủ cùng. Bà cho hay cứ mỗi lần như vậy, cố nhạc sĩ Lê Uyên Phương lại muốn Lê Uyên và bà nói chuyện rì rào suốt đêm để ông được ngủ ngon. Nếu quá yên lặng thì ông sẽ rất đau nhức vì khối u trên ngón tay của mình. Và đó cũng là những điều khiến NSƯT Hồng Vân chỉ nhớ lại thôi cũng rưng rưng nước mắt.

Những năm sau này, khi NSƯT Hồng Vân có dịp sang nước ngoài thăm Lê Uyên, bà mới thấy nữ danh ca vẫn luôn ôm ấp hình bóng của Đà Lạt trong trái tim. Bằng chứng là chính Lê Uyên đã trồng một dãy thông xung quanh nhà, bên trong còn có một hồ cá và một ngôi nhà nhỏ để trưng bài hát và cây đàn ghi ta của nhạc sĩ Lê Uyên Phương.