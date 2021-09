Nữ chính 'Hướng dương ngược nắng' tái xuất đầy bí ẩn trong 'Mặt nạ gương'

Bộ phim Mặt nạ gương do đạo diễn trẻ Bùi Quốc Việt thực hiện với sự tham gia của những gương mặt ấn tượng như NSƯT Hoàng Hải, Ngọc Lan, Bình An, Bảo Anh, Thanh Thanh Hiền… Đặc biệt, vai nữ chính sẽ do Lương Thu Trang đảm nhận với tạo hình cá tính, bí ẩn.

Được biết, nữ diễn viên trẻ của màn ảnh phía Bắc sẽ vào vai “cảnh sát ngầm” để theo dõi, truy vết, điều tra những vụ án giết người rùng rợn. Trong trích đoạn giới thiệu có lời thoại gây tò mò cho khán giả: “Từ vụ thẩm mỹ , bắt cóc, giết người, tất cả có sự trùng hợp không hề nhẹ… “. Điều này có thể thấy Mặt nạ gương có thể là bộ phim theo sêri cảnh sát hình sự kiểu như Người phát xử, Mê cung, Sinh tử....

Trong Mặt nạ gương, Ngọc Lan xuất hiện với tạo hình sang trọng, quý phái Chụp màn hình

Thời gian qua, những bộ phim có nội dung phá án, cảnh sát hình sự, xã hội đen... đã tạo nên những “bom tấn” phim truyền hình thu hút người xem. Nhưng cũng tạo ra ý kiến trái chiều về nội dung mà điển hình như Người phán xử bị “phán tội” làm tăng băng nhóm xã hội đen sau khi phim chiếu gây tranh cãi.

NSƯT Hoàng Hải tham gia trong phim Mặt nạ gương Chụp màn hình

Phim Mặt nạ gương dự kiến phát sóng ngày 21.10 tới sau khi phim Ngày mai bình yên kết thúc, hứa hẹn sẽ là “cú hích” mới cho loạt phim về đề tài chính luận, cảnh sát hình sự từng “gây bão”.