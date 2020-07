Nữ diễn viên 'Glee' để lại tin nhắn đáng ngờ trước khi mất tích

Sáng 9.7 vừa qua, truyền thông Mỹ xôn xao thông tin Naya Rivera - ngôi sao sê-ri phim truyền hình đình đám Glee mất tích trong lúc đi chơi cùng con.

BBC dẫn lời Sở cảnh sát hạt Ventura cho biết nữ diễn viên đã thuê một chiếc thuyền phao để dạo chơi quanh hồ Piru, phía tây bắc thành phố Los Angeles, bang California cùng con trai 4 tuổi Josey Hollis Dorsey. Khoảng 3 giờ sau, một người khác phát hiện cậu bé nằm lẻ loi trên chiếc thuyền nên tiếp cận.

Bài đăng chia sẻ về cuộc sống, tương lai đáng ngờ của Naya Rivera Ảnh: chụp màn hình

Xem xét tình hình kỹ càng, người này báo tin đến cơ quan có thẩm quyền và cảnh sát xác nhanh chóng định danh tính người mất tích chính là Naya Rivera. Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn với máy bay trực thăng, máy bay không người lái đã được diễn ra vào chiều cùng ngày.

Cảnh sát tiết lộ với báo chí rằng chiếc áo phao của Naya Rivera vẫn còn ở trên thuyền khi họ có mặt ở hiện trường. Con trai 4 tuổi của cô - Josey Hollis Dorsey cũng cho biết mẹ cậu đã đi bơi nhưng không thấy trở lại. Cư dân mạng nhanh chóng tràn vào tài khoản Twitter cá nhân của Naya Rivera và để lại bình luận cầu nguyện cô sớm trở về an toàn. Tuy nhiên, họ lại tìm thấy một bài đăng đáng ngờ do nữ diễn viên đăng tải trước khi cô mất tích: "Bất kể năm nào, hoàn cảnh nào, mỗi ngày được sống đều là điều may mắn. Hãy sống hết mình, tương lai là điều mà chúng ta không thể biết trước".

Naya Rivera từng đính hôn với Big Sean nhưng chia tay vì nghi ngờ anh lén lút qua lại với Ariana Grande sau lưng mình Ảnh: Getty images

Dù vẫn chưa có kết luận chính xác về vụ việc mất tích của ngôi sao Glee nhưng nhiều người cho rằng Naya Rivera có khả năng đã bị đuối nước. Cảnh sát trưởng Eric Buchow - người phụ trách tìm kiếm nữ diễn viên cho biết: "Chúng tôi tin rằng cô ấy đã xuống nước và không thể xác định được vị trí của Naya. Nên đây có lẽ là một vụ đuối nước". Cảnh sát cho biết không có bằng chứng cho thấy có người mưu hại. Trước khi mất tích, Naya Rivera cũng đã chia sẻ bức ảnh cô và con trai lên Twitter kèm dòng chữ: "Chỉ có hai mẹ con mình".