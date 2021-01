Nữ diễn viên Hàn nhập viện vì cố gắng tự sát

Theo Yonhap News , Kwak Ji Young đã đưa ra một quyết định cực đoan vào ngày 30.12.2020 tại văn phòng công ty sản xuất kim chi của mình. May mắn là cô nhanh chóng được phát hiện và đưa đi cấp cứu ở một bệnh viện gần đó thuộc Jeollanam-do ( Hàn Quốc ). Đến sáng 31.12, nữ nghệ sĩ 51 tuổi đã tỉnh dậy.

Thông tin Kwak Ji Young tự sát bất thành khiến dư luận bàng hoàng. Cộng đồng mạng động viên Kwak Ji Young: “Tôi hi vọng cô ấy mau hồi phục và lấy lại niềm tin trong cuộc sống”, “Chị đừng như thế, có rất nhiều khán giả ủng hộ chị bằng cả con tim mà”, “Xưa chị rất xinh đẹp đáng yêu và hiện tại thì chị vẫn rất tuyệt vời như vậy. Có rất nhiều người vẫn luôn yêu quý chị, đừng tự đẩy mình ra xa”, “Tôi mừng là Kwak Ji Young đã tỉnh lại”…

Kwak Ji Young tâm sự về những bình luận tiêu cực mà cô nhận được suốt thời gian qua ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Không ít người cũng gửi đến Kwak Ji Young thông điệp hãy yêu thương bản thân mình và đừng nên nghĩ đến những điều đau buồn. Khán giả cũng mong những người xung quanh, gia đình và bạn bè quan tâm cô nhiều hơn. Theo nhiều nguồn tin, Kwak Ji Young đã trải qua quãng thời gian dài mệt mỏi trước hàng loạt bình luận ác ý nhắm đến mình. Tuy nhiên, tin tức này chưa được xác nhận vì cô không có công ty quản lý.

Sinh năm 1970, Kwak Ji Young là nữ nghệ sĩ kỳ cựu tại showbiz Hàn Quốc. Năm 1991, cô ra mắt trong đợt tuyển chọn công khai gương mặt mới của đài MBC. Sau đó, người đẹp liên tục xuất hiện trong các phim truyền hình Eyes of Dawn, Son and Daughter, All My Love For You, Seoul Nocturne… Nhờ vai diễn trong Son and Daughter, cô đã giành được giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất của MBC Drama Awards 1993.

Nữ diễn viên thời còn trẻ ẢNH: INSTAGRAM NV

Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ , Kwak Ji Young phải dừng hoạt động vì bị tác dụng phụ. Ngoài ra, cô còn phải hứng chịu những tin đồn thất thiệt về đời tư. Nữ diễn viên đã chọn về quê mẹ ruột ở Jeollanam-do và tách khỏi showbiz . Cô từng buồn bã thổ lộ trên sóng truyền hình: “Khi mọi người tìm kiếm tên Kwak Ji Young, các bạn chỉ có thể thấy được các kết quả liên quan đến kim chi, phẫu thuật thẩm mỹ , nghiện phẫu thuật thẩm mỹ”…

Kể từ năm 2010, Kwak Ji Young trở thành CEO của một công ty sản xuất kim chi. Lần cuối cùng cô xuất hiện trên màn ảnh là trong chương trình Flaming Youth của đài SBS. Khoảng thời gian cô tham gia Flaming Youth, một số khán giả cho rằng Kwak Ji Young đã không giấu được nhiều cảm xúc tiêu cực và sự cô đơn dù luôn cố gắng tỏ ra cười nói vui vẻ. “Cô ấy cần được trị liệu. Tôi có thể cảm nhận được cô ấy chán nản song vẫn vờ như đang hạnh phúc trên Flaming Youth. Ưu tiên chính của cô ấy là được giúp đỡ về mặt tinh thần”, một người xem chia sẻ.