Nữ diễn viên Lưu Đê Ly ẩu đả với anti-fan giữa phố Hà Nội

Theo nội dung đoạn video, trong lúc tranh luận để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội, Lưu Đê Ly liên tục bị một người phụ nữ khác chửi tục và thách thức “mày làm gì tao?”. Để người phụ nữ không “cà khịa” mình, Lưu Đê Ly nói “em đang cách ly, em đi gặp 2 người ở đây là quá tử tế rồi. Em đang nói chuyện với Hằng, chị đừng cà khịa. Còn Hằng ấy, không phải việc của Hằng thì Hằng tham gia làm gì”. Dứt lời, nữ diễn bị cô gái tên Hằng tát một cái vào mặt. Sau đó hai bên lao vào nhau ẩu đả.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an P.Hàng Buồm (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, vụ gây rối trật tự công cộng này xảy ra gần trụ sở Công an P.Hàng Buồm nên lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt can ngăn, và mời những người liên quan về làm việc.