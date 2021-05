'Nữ hoàng thị phi' Lindsay Lohan trở lại đóng phim

Dự án đánh dấu màn tái xuất của người đẹp phim Mean Girls được điều hành sản xuất bởi hai tên tuổi Amanda Phillips và Eric Jarboe. Tác phẩm dự kiến bấm máy vào tháng 11 tới nên chắc chắn không thể ra mắt đúng dịp Giáng sinh năm nay. Ngoài những thông tin kể trên, phim vẫn chưa có tựa đề, những diễn viên còn lại tham gia dự án cũng chưa được công bố.

Sau những ồn ào đời tư khiến sự nghiệp diễn xuất trượt dài trong bế tắc suốt nhiều năm qua, Lindsay Lohan đang nỗ lực tìm lại vị thế trên màn ảnh. Nhắc đến mỹ nhân 8X này, nhiều người sẽ nhớ ngay đến một sao nữ từng nổi đình nổi đám Hollywood một thời với các bộ phim: The Parent Trap (Bẫy phụ huynh), Georgia Rule (Luật gia đình), Confessions of a Teenage Drama Queen (Nữ hoàng rắc rối), Mean Girls (Cô gái lắm chiêu)… Tuy nhiên, việc nổi tiếng quá sớm khiến cô mắc bệnh ngôi sao, sa vào lối sống tiệc tùng thác loạn, nghiện ngập và nhiều lần vướng tù tội.