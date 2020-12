'Nữ hoàng TikTok' làm phim tài liệu hé lộ cuộc sống đằng sau sự nổi tiếng

Heidi D'Amelio tiết lộ thông qua bài viết trên Instagram rằng người hâm mộ sẽ hiểu hơn về cuộc sống hằng ngày của họ ở Los Angeles (Mỹ) khi The D'Amelio Show được ra mắt vào năm 2021. Tháng 11 vừa qua, Charlie D'Amelio khiến công chúng xôn xao khi tài khoản của cô đạt được 100 triệu lượt theo dõi trên nền tảng mạng xã hội TikTok bất chấp scandal về đời tư. Theo The Verge, thành công này của Charlie D'Amelio đánh dấu cột mốc đáng nhớ không những đối với cô mà còn toàn bộ những người sáng tạo nội dung trực tuyến bởi một số YouTuber đã mất đến 14 năm để có được thành tích tương tự.

Ở thời điểm hiện tại, tài khoản của Charlie D'Amelio có số lượng người theo dõi trên TikTok vượt xa các ngôi sao đình đám thế giới: gấp 5 lần so với Ariana Grande, gấp 4 lần so với Selena Gomez , gấp 3 lần Dwayne “The Rock” Johnson, gấp hơn 2 lần so với Will Smith…