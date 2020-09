Nữ phóng viên Hồng Kông tiết lộ chuyện bị ‘ông trùm’ Harvey Weinstein tấn công tình dục

Vài ngày sau, họ có cuộc gặp ở khách sạn nơi Harvey Weinstein nghỉ ngơi. Tuy nhiên, thay vì thực hiện cuộc phỏng vấn ở bên ngoài thì trợ lý của ông trùm tai tiếng này đến muộn 30 phút sau đó thông báo rằng Harvey không được khỏe và ngỏ ý gọi Angela lên phòng riêng để phỏng vấn ông. Nữ trợ lý dẫn phóng viên này đến chỗ của nhà làm phim người Mỹ, nơi ông bàn luận sôi nổi về bộ phim truyền hình mới của mình trên Netflix - Marco Polo. Thậm chí, Harvey Weinstein còn nhiệt tình đưa cho nữ phóng viên xem bản preview của phim.

“Cơ thể tôi như đóng băng, chờ đợi bộ óc nghĩ ra một phương án ứng biến trước tình hình căng thẳng lúc đó. Nếu tôi giành lấy chốt cửa và lao ra, liệu ông ta có túm tóc tôi từ phía sau và đè tôi xuống không?”, Angela Meng nhớ lại. Cuối cùng, cô chọn cách cởi áo, đứng khoanh tay và im lặng trong khi Weinstein thủ dâm.

Không lâu sau cuộc gặp gỡ với ông trùm khét tiếng một thời của Hollywood, nữ phóng viên nhận ra rằng Harvey đã dành những lời khen ngợi có cánh về cô khi trao đổi với các giám đốc truyền thông hàng đầu xứ Cảng thơm. Ban đầu, cô nghĩ nhà sản xuất này chỉ khen vài câu xã giao nhưng không lâu sau, cô thực sự nhận được email từ một giám đốc cấp cao ngỏ ý mời cô làm việc. Tuy nhiên, người đẹp nhanh chóng từ chối, không muốn nhận ơn huệ bù đắp của "ông trùm".

Sau cuộc gặp với Harvey Weinstein, Angela Meng cảm thấy bản thân mất đi sự tự tin và bắt đầu dằn vặt bản thân vì đã để chuyện ấy xảy ra. Cô dẫn lời tác giả Jia Tolentino viết trên bài báo đề cập chuyện những “kẻ săn mồi” như Harvey làm tổn hại phụ nữ đăng trên The New Yorker: “Một trong những điều tồi tệ nhất khi bạn bị quấy rối là bạn bắt đầu đổ lỗi cho bản thân”. Cô tiếp tục: “Bằng một cách nào đó, tôi đã dần tin rằng nếu một người đàn ông chỉ tay vào phần thân dưới đang hưng phấn của mình và bảo đó là lỗi của tôi, tôi nên cảm thấy ăn năn hối lỗi hơn là bị xúc phạm. Tôi cảm thấy có lỗi với bản thân, bạn bè, gia đình đến mức phát ngán”.

Cùng với đó, cô bắt đầu hoài nghi về mọi thứ xung quanh và xem những phụ nữ thành đạt là những người đi lên bằng việc phục tùng những kẻ như Harvey Weinstein. Không những thế, cô bắt đầu tức giận vô cớ với những hành động mà những người xung quanh nhắm đến mình. “Nếu biên tập viên giao cho tôi một nhiệm vụ khó, tôi sẽ nghĩ anh ta đang bóc lột tôi. Nếu bạn trai tôi yêu cầu tôi làm bữa trưa, tôi sẽ cho rằng anh ấy là một kẻ áp bức. Khi mẹ tôi càm ràm chuyện tôi phải bôi kem chống nắng, tôi sẽ cho bà ‘một vị trí đặc biệt trong địa ngục dành cho những phụ nữ không biết cảm thông cho phụ nữ khác’. Khi bố tôi thăm dò chuyện hẹn hò của tôi, tôi sẽ nghĩ rằng ông ấy cũng là nam giới và là người căm ghét phụ nữ. Tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn mọi người tán tỉnh nhau”, nữ phóng viên này thừa nhận. Angela cũng nói rằng suốt nhiều tháng liền, cô phải đấu tranh với những cơn phẫn uất, tức giận, tủi nhục, dằn vặt.

Sau khoảng thời gian khó khăn, Angela Meng bắt đầu trấn tĩnh, nhìn nhận lại bản thân và kiên nhẫn tìm lại chính mình. Lúc cô bình tâm trở lại, “thời đại” thống trị bởi Harvey Weinstein đã sụp đổ. “The New York Times và The New Yorker đã đăng các câu chuyện của hơn chục phụ nữ cáo buộc Weinstein đã thực hiện nhiều hình thức quấy rối tình dục và cưỡng hiếp, sau đó là một loạt các bài báo tương tự khác. Cô trợ lý đã để tôi một mình trong phòng khách sạn với ông ta vào chiều hôm đó cũng đã đăng câu chuyện #MeToo của chính mình lên mạng”, phóng viên này nhớ lại.