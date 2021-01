Nữ thần tượng Hàn Quốc bị chỉ trích vì trang phục hở hang

Chiều tối 9.1, lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 35 đã được tổ chức với sự góp mặt của dàn sao đình đám xứ Hàn bao gồm IU, Mamamoo , Oh My Girl, NU’EST, MONSTA X, Jessi, ITZY và 2 MC Lee Seung Gi, Park So Dam. Sự kiện lần này diễn ra mà không có khán giả trực tiếp do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp ở nước này.