Nữ thần tượng Kpop phải chuyển nhà gấp vì bị lộ địa chỉ với kẻ quấy rối

Theo Koreaboo, trong một video được Way đăng tải trên kênh YouTube riêng, nữ thần tượng Kpop đã đưa người hâm mộ thăm quan ngôi nhà mới của mình. Đây là lần đầu tiên fan của mỹ nhân 30 tuổi được chiêm ngưỡng những ngóc ngách nơi ở mới của cô. Cũng trong đoạn phim này, nữ nghệ sĩ gây bất ngờ khi tiết lộ lý do cô quyết định chuyển nhà gấp dù hợp đồng thuê nhà cũ vẫn còn thời hạn một năm. “Tôi thực sự thích ngôi nhà đó. Nơi ấy đã gắn bó với tôi rất nhiều và tôi đã có thể lưu lại đó thêm một năm nữa nhưng tôi đành chấm dứt hợp đồng thuê sớm và vội vã ra rời đi”, giọng ca sinh năm 1990 chia sẻ.

Way khiến fan sửng sốt khi tiết lộ địa chỉ nhà cũ đã được công khai trong một tài liệu và kẻ quấy rối, bình luận ác ý về cô đã biết được địa chỉ này. Đáng nói, đây chính là người mà nữ nghệ sĩ đã công khai đáp trả bằng các biện pháp pháp lý trong nhiều năm qua. “Chuyện này đã xảy ra khoảng 4 năm. Ban đầu, tôi không để tâm quá nhiều về những người bình luận ác ý. Thế nhưng, anh ta đã vượt quá sức chịu đựng của tôi. Những nhận xét của anh ta trở nên tồi tệ hơn theo theo thời gian. Từ năm ngoái đến đầu năm nay, mọi chuyện trở nên mất kiểm soát. Thậm chí, hắn còn nói rằng hắn và tôi đã kết hôn”, người đẹp 9X kể lại.

Sao nữ 30 tuổi gặp nhiều rắc rối với một kẻ quá khích, cô bất đắc dĩ chuyển sang nơi ở khác vì lo sợ cho sự an toàn của bản thân

Way sau đó đã quyết định đưa kẻ quấy rối ra tòa khi ngay cả người bạn thân nhất của cô cũng bắt đầu ngao ngán về những tin đồn mà người này đăng tải. Nhờ những bằng chứng thu thập được suốt nhiều năm bị quấy rối, nữ ca sĩ trẻ dễ dàng giành lợi thế trong một số cáo buộc. Trong khi vụ kiện giữa hai bên vẫn đang được giải quyết, tòa án đã gửi một văn bản liên quan đến sự việc cho Way và cả kẻ tung bình luận ác ý. Đáng nói, trong văn bản được tòa gửi cho đôi bên đều ghi rõ địa chỉ của từng người. “Tôi đã hỏi lại tòa án là liệu giấy tờ đó có được gửi cho kẻ quấy rối không và họ xác nhận là có”, giọng ca nhóm Crayon Pop nhớ lại. Cô cho biết để phòng trường hợp bị gã kia tìm đến làm phiền hay có những hành động không lường trước được, cô quyết định chuyển nhà. Vì đột ngột rời đi khi chưa hết hợp đồng, Way phải trả một khoản phí bồi thường không nhỏ.