Nữ thần tượng rời bỏ sân khấu, bán cà phê kiếm sống

Mới đây video do cựu thành viên nhóm nhạc TINT - Choi Yun Jin đăng tải trên YouTube đã trở thành tâm điểm bàn tán trên các mạng xã hội xứ Hàn. Trong đó, cựu idol chia sẻ những hoạt động thường ngày của mình sau khi giã từ sự nghiệp ca hát. Cô cho biết bản thân đang sở hữu một quán cà phê nhỏ hợp tác kinh doanh chung với bạn thân hồi tiểu học.

Choi Yun Jin nói với khán giả: "Những người khác đang cố gắng biến giấc mơ của họ thành hiện thực. Tôi cũng từng như thế nhưng bây giờ tôi theo đuổi thực tế". Cô cũng tiết lộ rằng bản thân phải từ bỏ ước mơ đứng trên sân khấu khi không thể cạnh tranh nổi với những ca sĩ thần tượng khác. Giới giải trí xứ sở kim chi vốn nổi tiếng khắc nghiệt, đào thải cao và có những cám dỗ khó vượt qua. Vì vậy, không dễ dàng để vươn lên thành ngôi sao dù các cô gái trẻ có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.

Sau nhiều năm rời xa sân khấu, Choi Yun Jin đã trở nên già dặn hơn nhiều. Ảnh: chụp màn hình

Theo như lời cựu thành viên nhóm nhạc TINT kể, ngày mới của cô bắt đầu sớm hơn thường lệ vì quán cà phê nằm trong khu vực Yeuido, nơi tập trung rất nhiều nhân viên tài chính ngân hàng. Nắm bắt được nhu cầu mua thức uống sớm của khách, Choi Yun Jin cố gắng chuẩn bị xong mọi thứ trước giờ nhân viên công sở đi làm. Cô di chuyển từ nhà đến quán cà phê bằng phương tiện giao thông công cộng, một mình thực hiện hết những khâu pha chế đồ uống như vận chuyển trái cây, dọn dẹp, bài trí.

Video của Choi Yun Jin nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, nhận về 2,5 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Rất nhiều khán giả đã để lại những lời động viên cho cựu thần tượng, cổ vũ cô tiếp tục làm tốt công việc của mình, đồng thời bày tỏ sự cảm thông với cuộc sống khó khăn của Choi Yun Jin hiện tại. "Không phải ai cũng nổi tiếng, cô đã làm tốt lắm rồi!", "Tôi hiểu những điều cô đã trải qua khi còn là idol", "Thật tốt quá, cố lên nhé Yun Jin!", "Quyết định từ bỏ ca hát có lẽ không hề dễ dàng", "Khi làm việc cô thật đẹp làm sao"... là những bình luận trên mạng xã hội xứ sở kim chi. Không ít người cho biết họ quyết định sẽ đến quán cà phê của Yun Jin để ủng hộ cô sau khi xem được đoạn video kể trên.

Choi Yun Jin (ngoài cùng bên trái) khi còn hoạt động cùng nhóm TINT. Ảnh: GH Entertainment

Choi Yun Jin sinh năm 1995, đảm nhận vị trí visual (thành viên đẹp nhất) của nhóm nhạc TINT. Khi còn hoạt động, Choi Yun Jin lấy nghệ danh là Jamie. Trong một bài phỏng vấn với Naver, cựu idol cho biết cô đã có 3 năm rèn luyện khổ cực trước khi ra mắt. Ước mơ làm ca sĩ của cô cháy bỏng đến mức Choi Yun Jin tự bắt xe bus từ quê nhà Jeonbok, Gunsan lên Seoul để thi tuyển vào công ty GH Entertainment năm 15 tuổi. Nhóm nhạc TINT chính thức có mặt trên bản đồ Kpop ngày 30.10.2013, lần lượt phát hành 2 sản phẩm âm nhạc là Love at first sight và Wolf is stupid. Ở thời điểm đó, xứ sở kim chi "bùng nổ" với những nhóm nhạc theo đuổi concept trưởng thành, gợi cảm. Chính vì thế, TINT dần tụt lại phía sau và kết cục cuối cùng là tan rã vào năm 2015.