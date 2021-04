‘Ông bố quốc dân’ Liam Neeson còn mặn mà với phim hành động?

Nhắc đến Liam Neeson , người ta nhớ ngay đến một “già gân” của dòng phim hành động. Nổi đình đám từ vai Bryan Mills trong loạt phim Taken (từ 2008), ngôi sao sinh năm 1952 liên tục khuynh đảo phòng vé với loạt siêu phẩm thuộc thể loại sở trường: The A-Team, The Grey, The Unknown, Non-stop, Run All Night… Tuy nhiên, những năm gần đây, “lão tướng” này bắt đầu có ý định dừng theo đuổi dòng phim giúp hồi sinh tên tuổi của mình. Năm 2015, ông từng úp mở về ý định từ giã sự nghiệp đóng phim hành động nhưng rồi từ đó đến nay, nam diễn viên vẫn đều đặn xuất hiện trong các tác phẩm thuộc thể loại này: The Commuter (2018), Honest Thief (2020), The Marksman (2021) và trong tương lai là Blacklight…