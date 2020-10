Orange tung teaser MV tái xuất sau khi rời công ty cũ

MV OK anh đúng là cột mốc đầu tiên đánh dấu con đường hoạt động nghệ thuật độc lập của Orange. Đây là sản phẩm tâm huyết mà cô đã ấp ủ trong nhiều tháng qua, chấp nhận những rủi ro về kinh tế để thực hiện. Tối 4.10, đoạn teaser của MV đã được hé lộ. Trước đó, nữ ca sĩ khiến các fan không khỏi tò mò khi hé lộ nhiều hình ảnh thú vị lấy cảm hứng từ những lá bài. Với sự quyến rũ, ma mị trong từng ánh mắt cùng những câu đề từ đầy tính gợi mở, Orange hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị trong sản phẩm âm nhạc sắp tới của cô.

Teaser chỉ dài vỏn vẹn 20 giây, mở đầu bằng hình ảnh Orange cầm tay người yêu nhảy giữa cánh đồng thơ mộng. Cặp đôi đắm chìm trong tình yêu nhuốm màu cổ tích. Tuy nhiên, dường như đó chỉ là quá khứ. Khi thước phim trôi nhanh hơn, thay đổi 360 độ trong không gian tiệc tùng “ma mị”, chàng trai với ánh mắt khiêu khích, cầm ly rượu vang, quây quanh toàn là những cô gái xinh đẹp. Kết thúc teaser, phần âm nhạc cũng được hé lộ phần nào với câu hát đầy châm biếm: “Người nói dối chẳng biết nhận sai bao giờ”. Câu hát ngắn thể hiện kĩ thuật luyến láy đặc trưng cộm mác Orange, hứa hẹn tác phẩm sẽ là một ca khúc có tiết tấu độc đáo, được “đo ni đóng giày” cho thế mạnh giọng hát nội lực vốn có của cô.

Chia sẻ về quá trình thực hiện MV mới, Orange cho biết cô gặp khá nhiều khó khăn khi tự mình đi tìm ekip mới thực hiện. Nữ ca sĩ 9X thổ lộ: “Suốt thời gian qua, nhiều khán giả hỏi bao giờ mới thấy tôi trở lại khiến tôi cũng khá sốt ruột. Như mọi người biết, một nghệ sĩ khi đã có ekip quen thuộc thì việc thực hiện MV cũng đã tốn thời gian rồi, chưa kể tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Với tôi, dù MV ra mắt có được kết quả thế nào thì đó cũng là một bước tiến trong sự nghiệp, vì Orange của ngày hôm nay đã tốt hơn, bản lĩnh hơn và mạo hiểm hơn rất nhiều so với tôi của trước đó”.

Nổi lên từ bản “hit” Người lạ ơi , Orange được biết đến nhờ giọng hát nội lực, ngoại hình cá tính. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô được đánh giá là khá lận đận khi liên tục vướng vào những mâu thuẫn, lùm xùm với công ty quản lý cũ. Khi quyết định rời công ty để chủ động xây dựng con đường sự nghiệp, Orange phải chấp nhận từ bỏ hát các ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của cô. Nữ ca sĩ hiện đang cố gắng dồn tâm sức sáng tác, tự tìm cho mình những nhạc sĩ phù hợp để có thể nhanh chóng ra mắt sản phẩm mới . OK anh đúng sẽ là phát pháo đầu tiên mang đến hình ảnh một Orange độc lập, tự do trong âm nhạc của chính mình. MV OK anh đúng được ấn định ra mắt vào ngày 7.10 trên kênh YouTube chính thức của Orange.