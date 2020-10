Paris Hilton: Cuộc đời chông chênh sau lớp vỏ kiều nữ 'ngậm thìa vàng'

Ngấp nghé tứ tuần, tiền bạc danh vọng không thiếu, nhưng một Paris Hilton xinh đẹp ngày nào vẫn cảm thấy chông chênh trong cuộc sống với ba lần hủy hôn và 20 cuộc tình dang dở. Mới đây, nàng DJ thượng lưu dòng dõi trâm anh thế phiệt Hilton, qua sự giới thiệu của cô bạn thân Kim Kardashian, vừa tiết lộ đã chấp nhận biện pháp trữ đông trứng để có thể sinh con. Cô tính đến phương pháp mang thai hộ trong tương lai.

Lý do được đưa ra là cách thức này sẽ giúp những phụ nữ có điều kiện thoát khỏi áp lực phải lập gia đình, có con, tức là có thể quyết định lúc nào thì sẵn sàng sinh em bé nhờ phương pháp mang thai hộ, không lo tuổi tác ảnh hưởng khả năng sinh con. Nguyên cớ gì khiến một mỹ nhân xuất thân gia thế như Paris lại phải có những chọn lựa ít giống ai này?

Trong bộ phim tài liệu mới nhất có tựa đề This is Paris phát hành trên YouTube, Paris Hilton đã chia sẻ điều hiếm ai nghĩ đến về cô: “Đời tôi thật khó để có thể sống bình thường, bởi mọi người biết tôi nhưng tôi cảm thấy đôi khi dường như lại chẳng biết gì về chính mình”. Cái gì trong quá khứ đã khiến tâm trí cô khủng hoảng và hoang mang đến thế? Qua This is Paris, người ta sẽ nghe kể, một chấn thương tâm lý thời thơ ấu không giải thích được bị giấu kín bao lâu nay đã gây ra hệ lụy “khó sống bình thường” cho cô gái này.

Tiểu thư nhà giàu cũng khóc Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi gắn với nickname “Cô gái tiệc tùng”, Paris Hilton đã bị ngược đãi, bị đánh đập thậm chí bị bóp cổ ngay tại ngôi trường cô theo học. Cuộc sống hơn hai thập niên sang chảnh trước ống kính, mạng xã hội với danh xưng ngôi sao truyền hình, người mẫu, ca sĩ, diễn viên và DJ... đã che giấu những gì cô đã giữ kín suốt thời gian qua. Lúc theo học nội trú ở tuổi thiếu nữ, Paris đã bị lạm dụng tinh thần và thể chất tạo ra những chấn thương tâm lý khó nguôi ngoai thời thơ ấu. Cô được gửi đến trường Provo Canyon bang Utah vào cuối những năm 1990 sau khi cha mẹ cô phát ngán vì sự không vâng lời của con gái. Đơn giản là con bé cứ lẻn trốn nhà đến "quẩy" ở các câu lạc bộ và tiệc tùng. Nhưng các phụ huynh này không biết rằng trường nội trú gần như đã trở thành một địa ngục đầy những la mắng, nhiếc móc, tra tấn liên tục, từ lúc cô nữ sinh nhí mở mắt đến lúc đi ngủ. Với Paris, những hành vi bạo hành, cả thể chất lẫn tinh thần, đã khiến cô suy sụp theo đúng ý đồ của nhà trường là “gieo rắc nỗi sợ hãi lên bọn trẻ”.

Hilton cho biết cô âm thầm khóc mỗi ngày khi ở khu nội trú. Càng bị hoảng loạn hơn vì học sinh sẽ bị biệt giam tới 20 giờ một ngày nếu giám thị phát hiện ra bất kỳ kế hoạch trốn thoát nào. Áp lực khiến Paris thấy mình như một tù nhân, nó làm cô căm ghét cuộc sống. Những ngày ấy, cô không thể nói ra với gia đình, vì mỗi lần cố gắng hé lộ đều bị nhân viên nhà trường phát giác và trừng phạt, bị giật phắt điện thoại hoặc xé toạc những bức thư cô viết định gửi về nhà.

Không thể chịu nổi tình trạng bạo hành ấy Paris Hlton đã rời trường chỉ sau 11 tháng, nhưng ám ảnh cứ vẫn còn đeo đẳng. Để đối phó với ác mộng, Paris đi tìm cách tạo cho mình thành thứ nhân vật độc, lạ, một thương hiệu chưa ai có, nổi tiếng chỉ vì nổi tiếng, nhưng rồi cuối cùng lại thấy mình bị mắc kẹt với nhân vật ấy kể từ đó đến nay mà khó thể hài lòng, thỏa mãn. Trong bộ phim tài liệu tự sự về đời mình, ba người bạn học cũ của Hilton cũng ra mặt làm chứng cho những lời buộc tội bị lạm dụng ở trường của cô. Với nỗi ám ảnh tâm lý ấy, Paris Hilton từ học sinh cá biệt biến thành “kiều nữ ăn chơi” để rồi bao nhiêu năm trôi qua, dù vẫn tham gia thế giới giải trí nhưng Paris Hilton vẫn không toàn tâm toàn ý xây dựng sự nghiệp để biến thành một celeb đúng nghĩa như các ngôi sao đương thời của showbiz.

Người thừa kế tập đoàn khách sạn Hilton vẫn tham gia các tuần lễ thời trang, chủ trì một show truyền hình thực tế ăn khách Simple Life, vào vai Cher trong serie Clueless, ra mắt vài dòng nước hoa và thời trang, phát hành video âm nhạc Best Friend's Ass rồi làm tay DJ nữ biểu diễn khắp nước Mỹ và Ibiza. Bên cạnh đó cô “cống hiến hết mình” cho các báo lá cải với vô số scandal hẹn hò, cả clip sex lẫn những vụ đính hôn và chia tay chớp nhoáng. Cuộc phiêu lưu mới nhất, và có lẽ cũng bình dị và nữ tính nhất của cô hiện nay là lập một kênh YouTube, có các video kiểu vlog và một loạt phim ẩm thực handmade mang tên Cooking With Paris.

Trong bộ phim tài liệu do Netflix sản xuất năm 2018, The American Meme, Paris Hilton đã sớm phản ánh về cuộc sống vừa khét tiếng vừa nổi tiếng của mình cũng như những áp lực mà cô phải chịu để sở hữu một "di sản" cá biệt như ngày nay. This is Paris phát hành trên YouTube chỉ là những nét chấm phá bổ sung, nhưng lại là cốt lõi một phần đời của Paris Hilton, mỹ nhân đã chôn giấu sự thật quá lâu nên khó sống được cuộc đời bình thường.