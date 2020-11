'Party in the U.S.A' của Miley Cyrus hot trở lại sau khi Biden đắc cử

Theo Variety, đĩa đơn ăn khách năm 2009 của Miley Cyrus có tên Party in the U.S.A mới đây đã trở lại bảng xếp hạng nhờ chiến thắng của ông Joe Biden trước đối thủ Donald Trump trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Khi thông tin ứng viên đảng Dân chủ đắc cử Tổng thống Mỹ lần thứ 46 được báo chí đưa tin, một tài khoản Twitter giả mạo ông Joe Biden đăng tải bài viết có nội dung: "Hãy ăn mừng! Cùng nhau nghe ca khúc Party in the U.S.A của Miley Cyrus nhé!". Tuy tài khoản này đã bị Twitter xóa đi nhưng cư dân mạng đã nghe theo lời kêu gọi và liên tục mở bản hit của nữ ca sĩ sinh năm 1992.

Miley Cyrus trong MV Party in the U.S.A phát hành năm 2009. Ảnh: cắt từ video

Chỉ trong thời gian ngắn, Chart Data thông báo rằng Party in the U.S.A đã lọt vào Top 100 của iTunes tại Mỹ, tăng hơn 454 bậc để leo lên vị trí thứ 36. Không những thế, ca khúc có giai điệu vui tươi này còn được nhiều đài phát thanh ở Mỹ chọn làm nhạc nền trong bản tin nói về cuộc bầu cử. Bản thân Miley Cyrus cũng bày tỏ sự phấn khích với kết quả thắng của ông Joe Biden bằng cách chia sẻ một video do Saint Hoax tạo ra, trong đó có cảnh tổng thống vừa đắc cử thể hiện bài hát Party in the U.S.A và bà Kamala Harris nhảy theo giai điệu ca khúc đó. "Đây mới chính là tiệc tùng ở Mỹ!", cô viết. Nữ ca sĩ còn liên tục retweet bài đăng của người hâm mộ ăn mừng ở New York, Washington trên nền nhạc Party in the U.S.A.

Vào tháng 10, Miley Cyrus cũng đã tổ chức một cuộc trò chuyện trực tiếp thông qua chức năng Live của mạng xã hội Instagram cùng với Kamala Harris, qua đó ứng cử viên phó tổng thống chia sẻ về tầm quan trọng của việc bỏ phiếu và cách người trẻ có thể tạo ra sự khác biệt với chính trị ngày nay.

Miley Cyrus trong lần kêu gọi người dân Mỹ đi bầu cử cùng bà Kamala Harris tháng 10 vừa qua. Ảnh: chụp màn hình