Phim dày đặc cảnh nóng 365 Days sản xuất hai phần hậu truyện

Ngày 14.5 tờ Deadline đưa tin bộ phim tràn ngập cảnh nóng 365 Days được Netflix "bật đèn xanh" sản xuất phần 2, phần 3 với tựa đề lần lượt là 365 Days Part 2 và 365 Days Part 3.

Nội dung 2 phần hậu truyện của bộ phim Ba Lan này sẽ được chuyển thể từ các tình tiết chính của 2 cuốn sách cuối cùng nằm trong bộ ba tiểu thuyết 365 Days do Blanka Lipinska sáng tác có tên This Day và Next 365 Days. Theo đó, Laura Biel (Anna-Maria Sieklucka) và Don Massimo Torricelli (Michele Morrone) đã được đoàn tụ nhưng khởi đầu mới của họ lại không suôn sẻ vì những mối quan hệ trong gia đình của Massimo cũng như việc một người đàn ông bí ẩn đột ngột xuất hiện và muốn chiếm lấy trái tim Laura.