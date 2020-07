Phim kinh dị được Rotten Tomatoes chấm 100%: Khi nhà không còn là chốn bình yên

Những gì mà Relic sắp chiêu đãi khán giả được truyền tải phần nào thông qua đoạn trailer vừa ra mắt mới đây. Những thước phim “nhá hàng” mở đầu bằng cảnh Kay (Emily Mortimer) cùng con gái là Sam (Bella Heathcote) quay trở lại căn nhà tuổi thơ để tìm kiếm người mẹ Edna (Robyn Nevin) mất tích. Trước khi biến mất không dấu vết, Edna đã cảnh báo về những điều đáng sợ đang xảy ra trong ngôi nhà.

Loạt chi tiết khiến khán giả không khỏi tò mò đặt ra câu hỏi: chuyện gì đã xảy ra trong thời gian Edna mất tích và liệu Edna hiện tại có còn là người bà, người mẹ như trước đây? Bên cạnh sự trở về đầy bí hiểm của bà ngoại kỳ dị, những hình ảnh ghê rợn vụt thoáng qua như: xác chết đang phân hủy, dòng chữ “tôi ở đây” viết nguệch ngoạc trên gỗ hay đỉnh điểm là dáng bò quái dị của một con người… càng làm tăng thêm sự tò mò cho người xem.

Phim do nữ đạo diễn mang hai dòng máu Nhật - Úc tên Natalie Erika James cầm trịch. Trước khi thực hiện bộ phim kinh dị đầu tay, nhà làm phim trẻ này chỉ có kinh nghiệm thực hiện một vài phim ngắn và video ca nhạc. Đồng viết kịch bản với Natalie là biên kịch Christian‌ White. Tuy nhiên, phần lớn cảm hứng cho phim đến từ những trải nghiệm cá nhân của chính nữ đạo diễn trẻ. Lớn lên trong niềm yêu thích dành cho dòng phim kinh dị châu Á cùng những câu chuyện cổ tích đen tối, những mẩu chuyện mang hơi hướm gothic đã giúp Natalie Erika James hình thành lối kể chuyện độc đáo cho riêng mình.

Dẫu là “đứa con tinh thần” của một đạo diễn tân binh, kịch bản hấp dẫn của phim vẫn khiến Joe và Anthony Russo, bộ đôi đạo diễn đứng sau thành công của loạt phim siêu anh hùng Marvel như: Captain America : The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame , phải bỏ tiền đầu tư sản xuất. Tài tử Jake Gyllenhaal (phim Brokeback Mountain, Night Crawler, Spider-Man : Far From Home…) cũng không thể phớt lờ dự án mà nhanh chóng rút “hầu bao” đầu tư vào phim.