Phim mới của tiểu tam 'Thế giới hôn nhân' Han So Hee có gì thú vị?

Mới đây Netflix đã tung poster đầu tiên cho My Name - phim mới có Han So Hee đóng chính. Trong đó, nhân vật Yoon Ji Woo của Han So Hee đứng trong hẻm tối với một con dao trên tay, người đầy thương tích. Ánh mắt cô buồn bã, thờ ơ và mệt mỏi như thể vừa thoát khỏi cuộc thanh trừng đẫm máu. Dòng chữ trên tấm poster có nội dung: “Không ai có thể biết được. Kẻ thù của tôi. Sự trả thù của tôi".

Màn 'lột xác' của Han So Hee

Han So Hee được xem là gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ xứ Hàn. Do vậy, những dự án mới của cô luôn được đông đảo khán giả quan tâm và chờ đợi. Tham gia đóng phim từ năm 2017 với vai phụ trong Thế giới hợp nhất nhưng mãi đến năm 2020, cái tên Han So Hee mới được đông đảo khán giả biết đến nhờ nhân vật tiểu tam Yeo Da Kyung trong Thế giới hôn nhân. Người đẹp sinh năm 1994 diễn xuất thuyết phục đến mức người xem liên tục chửi bới cô trên các mạng xã hội thời điểm đó. Đến tháng 6 năm nay, Han So Hee tiếp tục trở thành tâm điểm với vai diễn Yoo Na Bi - cô sinh viên mỹ thuật cô đơn trong tình yêu, mắc vào mối quan hệ mập mờ với "badboy" Park Jae Eon (Song Kang) trong phim Dẫu biết.

Trong phim mới My Name, Han So Hee được thử sức với kiểu nhân vật hoàn toàn mới so với hai tác phẩm trước. Người đẹp đã không ngần ngại cắt phăng mái tóc dài dịu dàng để hóa thân thành một Ji Woo gai góc, nung nấu ý định trả thù cho cha mình. Ngoài sự góp mặt của ngôi sao sinh năm 1994, trong phim còn có sự xuất hiện của hai tài tử là Ahn Bo Hyun và Park Hee Soon. Cả hai đều là diễn viên có thực lực và được yêu mến. Nếu như Ahn Bo Hyun quen mặt với khán giả qua loạt phim Bí mật nàng fangirl hay Tầng lớp Itaewon thì Park Hee Soon cũng không kém cạnh với Bậc thầy mất tích.

Poster ấn tượng của My Name Ảnh: tvN

Sở hữu cốt truyện hấp dẫn

My Name xoay quanh nhân vật Yoon Ji Woo (Han So Hee đóng), cô gái có cha đột ngột qua đời. Yoon Ji Woo muốn trả thù những kẻ đã gây ra cái chết của cha nên quyết định làm việc cho nhóm tội phạm chuyên buôn bán ma túy do tên trùm Choi Moo Jin (Park Hee Soon) cầm đầu. Với sự giúp đỡ của Choi Moo Jin, Yoon Ji Woo gia nhập lực lượng cảnh sát và làm việc trong đơn vị điều tra. Tại đây, cô hợp tác với Jeon Pil Do (Ahn Bo Hyun).

My Name là bộ phim đánh dấu lần hợp tác thứ hai giữa đạo diễn Kim Jin Min và "ông lớn" Netflix sau Hoạt động ngoại khóa - tác phẩm xoay quanh khía cạnh đen tối của thanh thiếu niên trung học. Trước đó, Kim Jin Min cũng đã góp phần vào thành công của những bộ phim truyền hình như Sự lựa chọn của trái tim, Kiêu hãnh và định kiến, Kẻ nói dối và người tình, Luật sư vô pháp... My Name gồm 8 tập, dự kiến sẽ được phát hành trên Netflix vào ngày 15.10 tới.