Phim Mỹ về chiến tranh Việt Nam được vinh danh là phim hay nhất năm

Mới đây, National Board of Review (Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh) của Mỹ vừa vinh danh các tác phẩm và đội ngũ làm phim nổi bật trong năm qua. Đáng chú ý nhất trong danh sách phải kể đến Da 5 Bloods (tựa Việt: 5 chiến hữu) - tác phẩm được tôn vinh là Phim hay nhất năm 2020. Cũng nhờ thành công của tác phẩm, đạo diễn Spike Lee giành danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất. Thành tích này giúp ông trở thành đạo diễn da đen thứ hai nhận được vinh dự này, sau Barry Jenkins của phim Moonlight (2016). Ngoài ra, phim còn giành giải Dàn diễn viên xuất sắc nhất. Đặc biệt, Chadwick Boseman được vinh danh với giải NBR Icon Award (biểu tượng NBR).

Ra mắt trên Netflix vào tháng 6.2020, Da 5 Bloods nhanh chóng nhận được sự đón nhận của đông đảo khán giả cũng như giới phê bình nhờ nội dung đặc sắc cùng dàn diễn viên sáng giá: Delroy Lindo, Jonathan Majors, Chadwick Boseman… Hai ngôi sao người Việt Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân cũng có cơ hội góp mặt trong bộ phim. 5 chiến hữu theo chân một nhóm cựu binh Mỹ gốc Phi trong chiến tranh Việt Nam trở lại chiến trường xưa để tìm kiếm hài cốt của người đội trưởng cũng như kho báu mà họ đã chôn cất trong quá trình phục vụ tại đây.

Chadwick Boseman trong Da 5 Bloods, đây là một trong hai tác phẩm cuối cùng của tài tử da màu này trước khi anh qua đời hồi tháng 8.2020 ẢNH: NETFLIX

Da 5 Bloods trở thành bộ phim được xem nhiều nhất trên nền tảng trong tuần đầu ra mắt và liên tục nằm trong top phim ăn khách trong suốt nhiều tuần sau đó. Hồi tháng 7.2020, Netflix công bố tác phẩm đã được 27 triệu hộ gia đình đón xem kể từ khi phát hành. Tháng 11 cùng năm, Variety báo cáo 5 chiến hữu là tựa phim phát trực tuyến được xem nhiều thứ 16 trong năm 2020. Phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình song cũng vấp phải một số tranh cãi.

Nhà phê bình Richard Roeper của Chicago Sun-Times hết lời ca ngợi tác phẩm, từ hình ảnh, kịch bản đến cách dẫn dắt tài tình của Spike Lee và nói rằng bộ phim xứng đáng nhận được những đề cử danh giá. Richard Brody của tờ The New Yorker bình luận: “2 tiếng 34 phút của bộ phim không thừa thãi dù chỉ là một giây. Ngược lại, tác phẩm đem đến cảm giác dồn nén, hồi hộp và điên cuồng với năng lượng trí tuệ và sự kịch tính của nó”. David Rooney của The Hollywood Reporter khen tác phẩm ra đời đúng thời điểm đồng thời khẳng định: “Bộ phim này là một món quà và không có đạo diễn nào ngoài Spike Lee có thể làm được”.

Tác phẩm do Spike Lee cầm trịch gây ra nhiều ý kiến trái chiều nhưng nhìn chung vẫn là ứng viên sáng giá cho mùa giải thưởng năm nay ẢNH: NETFLIX

Trái lại, nhiều nhà phê bình không đánh giá cao bộ phim. Eric Kohn của IndieWire nói tác phẩm là cái nhìn phiến diện về chiến tranh Việt Nam qua lăng kính của những nhân vật trải nghiệm da màu đồng thời chê bộ phim có cách nhìn khó hiểu, mọi thứ trở nên lộn xộn và phức tạp. Peter Debruge của trang Variety gọi Da 5 Bloods là tác phẩm có nhiều tham vọng nhưng được xử lý không đồng đều, mọi thứ diễn ra quá dài dòng và thất thường.