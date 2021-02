Phim tài liệu chuyện tình giữa người và bạch tuộc thẳng tiến Oscar 2021

Trong số 15 phim tài liệu được vào danh sách rút gọn của Oscar năm nay, chỉ có 2 bộ phim thuộc thể loại tài liệu động vật/ thế giới tự nhiên là Gunda và My octopus teacher. Nếu như Gunda tái hiện đời sống của những con vật ở nông trại thì My octopus teacher có vẻ “kỳ quái” hơn khi kể lại mối liên hệ cảm xúc mãnh liệt giữa một nhà tự nhiên học và cô nàng bạch tuộc nhỏ sống ở vùng biển Western Cape. Bộ phim từng giành giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim Eartfilm nhưng cũng gây xôn xao tranh cãi về cách truyền tải thông điệp.

Quá trình thực hiện My octopus teacher là một sự kỳ công của nhà tự nhiên học kiêm nhà làm phim Craig Foster khi ông phải dành suốt một năm liền để lặn biển và quay phim ở vùng biển lạnh thấu xương. Hành động liều lĩnh này bắt nguồn từ mong muốn được tìm lại chính mình, thoát khỏi sự vô vị lạc lõng thường ngày trong giai đoạn gần như “hết thời” của nhà làm phim tài liệu người Nam Phi. Chính từ những chuyến đi lặn mạo hiểm, Craig Foster vô tình gặp gỡ một con bạch tuộc trong khu rừng tảo bẹ gần nhà anh. Ban đầu, anh quan sát nó với sự tò mò thông thường nhưng nhanh chóng bị cuốn hút bởi sự thông minh của cô nàng bạch tuộc. Từ đó, Craig Foster quyết định cùng người bạn thân Roger Horrocks ghi hình lại tất cả những cuộc gặp gỡ giữa ông và cô bạch tuộc vùng rừng tảo bẹ.

Craig Foster tường thuật lại mối “nhân duyên” gặp gỡ đầy thú vị giữa ông và cô nàng bạch tuộc trong rừng tảo bẹ tại vùng biển Nam Phi ẢNH: NETFLIX Ngôi sao của bộ phim lại là một nàng bạch tuộc nhỏ bé xấu xí ẢNH: NETFLIX

Trong quá trình làm quen và tiếp xúc với người bạn bạch tuộc kéo dài cả năm trời, Craig Foster dần dần có được sự tin tưởng của cô nàng. Nó cho phép anh lại gần và có những sự động chạm nhất định mà không hoảng hốt bỏ chạy, thậm chí cho phép anh cùng đi săn. Nhà làm phim người Nam Phi gọi nó là “cô giáo” bởi anh học được từ sinh vật nhỏ bé này cách bàng quan với những rối loạn của môi trường xung quanh, bên cạnh đó là cách ứng phó linh hoạt với kẻ thù để sinh tồn. Đồng thời, mối quan hệ của Craig và nàng bạch tuộc mở ra cho anh một chân trời mới về thế giới tự nhiên, giúp anh tìm lại được sự liên kết với cuộc sống qua những điều nhỏ nhặt nhất.

Tuy nhiên, sự thân thiết có phần quá đà này làm dấy lên nhiều băn khoăn nơi người xem. Bởi lẽ, cách thức mà Craig Foster kể về những chuyến phiêu lưu của anh và nàng bạch tuộc quá lãng mạn và theo một số khán giả đánh giá là hơi “mang tính gợi dục”. Sự động chạm thân thiết với một vật nuôi đơn thuần như chó mèo có thể là bình thường nhưng có lẽ khán giả hiếm khi nào được chứng kiến những màn “ôm ấp” của một người đàn ông với sinh vật biển thân mềm kỳ quặc như bạch tuộc. Một số đối tượng khán giả nhạy cảm thậm chí còn nghi ngờ, liên tưởng đến chứng zoophilia (rối loạn ham muốn với động vật).

Bộ phim là hành trình theo đuổi, kiên trì theo dấu nàng bạch tuộc của Craig Foster suốt 1 năm liền ẢNH: NETFLIX

Dù đứng giữa nhiều luồng tranh cãi nhưng My octopus teacher vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao. Phim được tờ The New Times nhận xét là đại diện tiêu biểu cho phong cách làm phim tài liệu về thế giới tự nhiên kiểu mới. Điều khiến cho bộ phim nổi bật nằm ở cách Craig Foster đối xử với con bạch tuộc như một chủ thể cùng giống loài, từ đó ghi lại những thước phim chân thật nhất về bản tính, động cơ, hành vi. Không có bất kỳ sự sắp đặt nào, không có chuyện đặt con người ở vị thế cao hơn và có quyền can thiệp vào đời sống tự nhiên của con vật. Khác hẳn với những phim tài liệu kiểu cũ thường xem con vật nào đó là đối tượng nghiên cứu, My octopus teacher và ngay cả Gunda đều xem các “ngôi sao” động vật của mình là những thực thể độc lập, tách biệt với đời sống loài người, được tự do ý chí trong môi trường của chúng. Sự kiên trì, nhẫn nại và mối liên kết đặc biệt giữa con vật và người làm phim cũng thuộc dạng hàng hiếm.

Sự gắn kết cảm xúc mãnh liệt với loài sinh vật nhỏ bé giúp Craig Foster tìm lại niềm vui sống ẢNH: NETFLIX Những cảnh quay thế giới đại dương đẹp mê hồn trong My octopus teacher ẢNH: NETFLIX

Bên cạnh đó, bộ phim tài liệu này cũng được Netflix trình làng đúng thời điểm khi hệ sinh thái trên toàn trái đất đang bị tàn phá và thế giới động vật mất mát quá nhiều do sự can thiệp thô bạo của con người trong năm 2020. My octopus teacher gửi đến một thông điệp đủ sức nặng rằng để cứu lấy thế giới tự nhiên, loài người nên ngưng xem họ là “cái rốn” vũ trụ. Hơn nữa, với cảnh quay thiên nhiên đặc sắc đẹp mê hồn ở vùng nước sâu biển Nam Phi, âm thanh rì rào của sóng biển, 1 tiếng 25 phút của phim như khoảng thời gian thiền định giúp khán giả sống chậm, được thoát ly khỏi những căng thẳng của cuộc sống thường ngày.

Kết quả đề cử cuối cùng cho các hạng mục giải thưởng của Oscar lần thứ 93 sẽ được công bố vào ngày 15.3. Bộ phim thắng cuộc sẽ được công bố trong Lễ trao giải diễn ra vào 25.4. Hiện tại, My octopus teacher vẫn đang được công chiếu trên nền tảng phim trực tuyến Netflix.