Màn tái ngộ đặc biệt ‘Những Người Bạn’ cùng loạt khách mời đình đám trên FPT Play

Đây được xem như là một trong những tượng đài của dòng phim sitcom từ trước đến nay.

Tập phimsẽ có những cảnh phim chưa từng chiếu trước đây (theo như lời Lisa Kudrow, nữ diễn viên đóng vai Phoebe Buffay, trong clip phỏng vấn gần đây với Conan chia sẻ). Cả nhóm sẽ cùng diễn lại những cảnh trong các tập phim đình đám: The One with the Jellyfish, The One with the Embryos…