Thân phận bí ẩn của chính thất trong ‘Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!’

Lấy phải người đàn ông trăng hoa, nữ tiểu thuyết gia Kang Yeo Joo (Cho Yeo Jeong) không ít lần phải vận dụng hết khả năng điều tra nhanh nhạy để vạch trần những mánh khóe che giấu lươn lẹo của ông chồng Han Woo Sung (Go Joon). Không những cực kỳ thông thạo quá trình truy vết, có khả năng phán đoán và tài quan sát tinh tường, trong các tập mới nhất của “Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!”, cô còn chứng tỏ sự am tường về luật pháp, đồng thời thể hiện khả năng thẩm vấn tài tình, để phút chót “lật kèo” sự nghi ngờ của cảnh sát với mình.

Nghiệp vụ điều tra thượng thừa

Trong lòng sẵn có sự ngờ vực về sự chung thủy của chồng, Yeo Joo hết lần này đến lần khác dùng đến nghiệp vụ siêu đẳng của mình để lần theo dấu vết, tìm manh mối, quyết điều tra cho bằng được. Nữ nhà văn luôn có “đồ nghề” chuyên dụng để dùng cho những tình huống cụ thể.

Chỉ cần thoáng thấy một sợi tóc lạ còn vương trên áo chồng, Yeo Joo lập tức lao đến thu giữ tang vật. Với kiến thức sinh học đáng gờm, dưới kính hiển vi, cô soi ra được cả giới tính, độ tuổi, thậm chí là tình trạng sức khỏe của chủ nhân sợi tóc. Để chắc chắn về nhận định của mình, cô còn chuẩn bị cả ACP (acid phosphatase), một loại thuốc thử tinh trùng, để test xem ông chồng Woo Sung và cô ả nào đó có hoạt động gì mờ ám hay chưa.

Trong vụ điều tra án mạng của “Tuesday” quá cố Baek Soo Young, Yeo Joo không ít lần “giật spotlight” khiến bộ đôi cảnh sát Seung Cheol - Se Jin bẽ mặt vì trực giác nhà nghề của cô. Không những dự đoán chính xác chiếc cúp hung khí giấu trong nhà riêng tên quản lý, Yeo Joo thủng thẳng bước thẳng vào nhà nghi phạm bằng chính chiếc chìa khóa đã được hắn giấu kỹ dưới chậu cây chết khô ngoài ban công, không cần phí chút sức lực đập kính phá cửa.

Am hiểu luật sâu sắc

Khi cảnh sát Seung Cheol tìm đến tận nhà, dùng còng số 8 để “mời” cô đến Sở cảnh sát hợp tác, Yeo Joo đã đáp trả lại không hề nao núng. Cô lập tức đòi anh ta phải trưng ra lệnh bắt. Thiếu trát của tòa, Yeo Joo vẫn có quyền tự do đi lại, đủ để cô có thể xuất ngoại đi Hawaii, thậm chí có quyền gọi luật sư tố ngược lại nếu Seung Cheol có ý định hành động lỗ mãng ngay thời điểm đó.

Tuy thế, cô vẫn đồng ý hợp tác với cảnh sát với đề nghị phải được đối chất trực tiếp với người tố cáo. Vì hợp tác với tinh thần tự nguyện, Yeo Joo hiểu rất rõ mình có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào mà không bị ràng buộc bởi điều luật nào. Thậm chí, cô còn “đe nẹt” cả cảnh sát “Tội lạm dụng quyền lực nhà nước chắc không nhỏ đâu” nếu Seung Cheol cứ nằng nặc đòi giữ cô ở lại.

Khả năng thẩm vấn tài tình

Sau khi bị giải về đồn, gã quản lý Kim Deok Gi (Yoo Joon Hong) “tung hỏa mù” lời khai với cảnh sát. Hắn biến mình từ đối tượng tình nghi số một trở thành nạn nhân đang bị truy đuổi, luôn thể lôi cả Yeo Joo vào thế mạng cho hắn trong vụ án Baek Soo Young. Thay vì ra sức biện minh, Yeo Joo đề nghị được ở lại đối chất một mình cùng tên Deok Gi trong phòng thẩm vấn dưới sự giám sát của camera.

Những câu hỏi mà Yeo Joo đặt ra rõ ràng tuân theo các bước thẩm vấn chuyên nghiệp. Trước tiên, cô đặt câu hỏi xác nhận lại từng điểm theo trình tự của câu chuyện mà Deok Gi đã kể với cảnh sát. Đồng thời, Yeo Joo hỏi bất ngờ vào các điểm yếu, xoáy sâu vào các điểm mâu thuẫn, để tìm ra điểm nói dối của hắn.

Vờ thừa nhận là người đã ra tay, cô bắt đầu từng bước dồn tên quản lý vào “góc chết”, buộc hắn phải thú nhận sự phi lý trong câu chuyện đã vẽ ra. Thực tế, không có cửa thông gió nhà vệ sinh nào đủ to để chui lọt thân hình phốp pháp của anh ta như đã khai với cảnh sát. Hơn nữa, đặt trường hợp có 4 đồng phạm khác bắt cóc ông Jeong Sik dưới sự chỉ đạo của Yeo Joo, lẽ nào Deok Gi lại không được chia phần thù lao?...

Khả năng và sự am tường nghiệp vụ điều tra của Yeo Joo dường như đã vượt quá tầm một phụ nữ cầm bút trong tay. Phải chăng, người phụ nữ "nguy hiểm" này từng là một đặc vụ nhà nghề, nay đã giải nghệ về vườn lấy chồng và viết sách? Hay cô còn che giấu một thân phận nào khác?

Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! (Cheat On Me, If You Can) đang được phát sóng tại Việt Nam trong mục Phim truyện của Truyền hình FPT và ứng dụng di động Foxy, song song với Hàn Quốc. Bộ phim gồm 32 tập, lên sóng vào mỗi tối thứ 4, thứ 5 hàng tuần với lựa chọn thuyết minh và phụ đề.