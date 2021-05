Xem phim ‘Chí khí bay cao’ trên Truyền hình FPT

Phim do Trung Quốc sản xuất, kể về hành trình gian truân của những nhân viên trẻ trong ngành hàng không. Hai nhân vật chính là Tiêu Mặc (Trịnh Khải) và Ngô Địch (Trần Kiều Ân).

Tiêu Mặc từng là cơ trưởng tài năng, nhưng quá khứ một chuyến bay do anh điều khiển không may gặp hỏa hoạn gây ra cái chết cho mẹ của Hạ Vũ (Chu Tử Kiêu), phu nhân của hãng bay mà anh làm việc. Sau đó dù được tuyên bố không liên can, Tiêu Mặc vẫn xin từ chức.

Nữ chính được giao cho “nữ hoàng phim thần tượng” Trần Kiều Ân

Hai năm tiếp theo, anh lui về sau làm kỹ sư bảo trì. Một cơ hội bất ngờ khiến Tiểu Mặc quay trở lại đội bay. Tại đây anh gặp lại “thái tử gia” Hạ Vũ, nay là phi công tập sự của hãng. Cả hai bỗng bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm với nữ đồng sự xinh đẹp Ngô Địch.

Lúc sự nghiệp dần hồi phục, một bản điều tra vụ việc năm nào bị rò rỉ khiến sóng gió lại ập đến Tiêu Mặc. Liệu anh có thể tranh đấu thành công, danh chính ngôn thuận trở lại bầu trời, giành lấy trái tim của Ngô Địch?