Phùng Khánh Linh ngâm mình dưới suối lạnh suốt 4 giờ để quay MV

Chia sẻ về ý tưởng của bài hát này, Phùng Khánh Linh cho biết đây là cảm xúc khi cô đang nhớ nhung một người ở phương xa và nỗi cô đơn đó trở thành chất liệu chính cho dự án lần này. Bài hát được thu âm tại phòng thu hiện đại bậc nhất Việt Nam và hòa âm tại Mỹ dưới bàn tay của những nhà sản xuất âm nhạc tài năng. Trong đó, kỹ sư âm thanh nổi tiếng Randy Merrill cũng tham gia vào dự án này.

Bên cạnh đó, giọng ca Chỉ còn lại hai ta thừa nhận những hình ảnh lãng mạn trong MV có thể sẽ gợi lại cho người nghe về bản hit Hôm nay tôi buồn . Tuy nhiên, Phùng Khánh Linh cho biết thêm: "Cô gái của Hôm nay tôi buồn đã lớn hơn, bạn thấy cô ấy trưởng thành, nỗi buồn đã bớt đi sự ngây thơ, giọt nước mắt đã chẳng còn non nớt do đã đi qua nhiều giông bão. Cô gái của ca khúc mới này đã tự biết nhắc bản thân, khó khăn này hãy tự mình vượt qua". Hơn thế nữa, nữ ca sĩ cũng không cảm thấy lo lắng nếu bị so sánh với bản hit cũ vì thông điệp của hai ca khúc hoàn toàn khác nhau.