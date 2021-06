Phương Hồng Thủy: Ngoài đi hát, tôi không làm gì ở Mỹ vì đã có người nuôi

Đáp lại, giọng ca vở Hàn Mặc Tử dí dỏm bộc bạch: “Cuộc sống của tôi bình thường thôi. Mọi người hay hỏi tôi qua Mỹ có đi làm gì không. Ngoài đi hát, tôi không làm gì cả. Ở nhà có người nuôi rồi nên không làm gì hết. Bình thường, tôi dành thời gian chăm sóc vườn hoa. Tôi rất mê trồng cây. Khi rảnh rỗi, tôi đọc kinh để cho lòng mình an lành, cầu xin cho mau qua nạn dịch. Lâu lâu tôi cũng nhớ nghề, tập dợt vài bài”.

Được biết, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy rất đam mê trồng cây. Bà sở hữu khu vườn lớn, ngày ngày vui thú điền viên bên người bạn đời. Trong một lần chia sẻ trên YouTube, nữ ca sĩ khiến người hâm mộ thích thú khi khoe hàng chục loại cây kiểng, cây ăn quả trong vườn nhà. Bà cũng là người đích thân chăm sóc và tận tay thu hoạch nông sản để chế biến các bữa ăn cho gia đình. Đặc biệt, giọng ca vở Con gái Mạnh Lệ Quân còn tự tay xếp gạch làm tiểu cảnh, bón phân, chiết cây…

Chia sẻ về người bạn đời , Phương Hồng Thủy cho biết cuộc đời bà như bước sang trang mới khi tìm thấy bến đỗ bình yên sau bao thăng trầm. “Tôi đã có một người bạn, hiểu và chia sẻ với mình. Cuộc đời mà, ở tuổi này rồi, không còn như vợ chồng mới cưới hồi trẻ. Tôi với người này sống đúng như những người bạn với nhau. Đó là cái duyên, tâm anh ấy lành lắm. Có lần anh hỏi tôi sao không kiếm người giàu có, tôi bảo không, tôi chỉ tìm sự bình an. Bình an hay không là do mình, mình muốn sóng gió thì sóng gió”, bà trải lòng trong một lần trò chuyện cùng danh hài Thúy Nga.